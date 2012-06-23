۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۲

رئوفی نژاد:

نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی باید مدیریت شود

زنجان -خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت :نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی و فروشگاه های عرضه کالا و خدمات در ماه مبارک رمضان باید مدیریت شود و در این راستا تدابیر نظارتی در بازار در دستور کار دستگاه های زیربط قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار،نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی را وظیفه اصلی دستگاههای زیربط عنوان کرد و افزود  مردم باید در بازار امنیت خرید داشته باشند.

وی ادامه داد: اقلامی که با نظارت مراجع زیربط سازمان صنعت ، معدن و تجارت افزایش قیمت داشته معقول بوده و قابل قبول است ولی اگر بی ضابطه و بدون کنترل اقلام افزایش قیمت داشته باشد غیر قانونی است.

استاندار زنجان گفت: قیمت اقلامی که کشوری بوده بدون مانع است و افزایش قیمت قانونی است.

رئوفی نژاد تاکید کرد: در استان زنجان باید امنیت بازار کنترل شود چرا که این کنترل و نظارت درست توسط دستگاههای زیربط آرامش روحی و روانی مردم را به دنبال دار د.

وی  گفت: با هر گونه تخلف توسط واحدهای صنفی و تولیدی برخورد جدی صورت می گیرد .

استاندار زنجان یادآور شد : همه دستگاههای اجرایی باید با ارائه راهکارها و نظارت و بازرسی درست و معقول امنیت بازار را کنترل کنند.

رئوفی نژاد افزود: در ماه مبارک رمضان باید کالاهای با کیفیت در فروشگاهها عرضه شود تا مردم راحت تر اقلام این ماه را تهیه کنند.

وی ، استفاده از نهاده های دامی سهمیه استان را توسط واحد های دامداری سنتی بدون مانع دانست و گفت: این واحدها می توانند با نظارت کافی جهادکشاورزی از این نهاده ها استفاده کنند.

