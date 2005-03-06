اميل لحود: مردم لبنان هرگز فداكاري هاي سوريه را در جلوگيري از تجزيه كشورشان فراموش نخواهند كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اميل لحود رئيس جمهور لبنان سخنان مهم شب گذشته بشار اسد رئيس جمهور سوريه را در مجلس نمايندگان اين كشور مورد ستايش قرار داد.



اميل لحود رئيس جمهور لبنان در اين باره گفت : سخنان اسد عمق روابط تاريخي و برادرانه ميان لبنان و سوريه را نمايان كرد.



لحود گفت : تصميم اسد همه مسائل را در مقابله با تلاش هايي كه براي مخدوش كردن جايگاه و نقش سوريه و روابط دو كشور مي شود، كاملا تبيين كرد.



رئيس جمهور لبنان گفت : كشورش هرگز فداكاري هاي سوريه و ارتش آن را در جلوگيري از تقسيم وتجزيه لبنان و اسكان( فلسطينيان ) فراموش نخواهد كرد.



لحود افزود: مردم لبنان هرگز نقش سوريه را در يكپارچه كردن ارتش و ارگان هاي امنيتي و مشاركت مستقيم آن در برقراري ثبات ملي و آزادي جنوب لبنان از چنگ اشغالگران اسرائيلي فراموش نخواهند كرد.



وي گفت : مواضع انفعالي ناگهاني هرگز نمي تواند وحدت ميان لبنان و سوريه را بر هم بزند اين مواضع با منطق جغرافيا و تاريخ كه پيوسته دو كشورو دو ملت برادر را در كنار هم قرارداده است، مغايرت دارد.



شايان ذكر است بشار اسد رئيس جمهور سوريه در سخنان شب گذشته خود با تبيين مواضع اصولي كشورش درقبال لبنان ومنطقه تاكيد كرده بود حتي پس ازعقب نشيني بازهم خواهند گفت اين كافي نيست اشاره وي به فشارهاي فزاينده آمريكا و غرب بود، اسد همچنين عقب نشيني كامل نيروهاي نظامي سوري به منطقه دشت بقاع و در ادامه به مرزهاي مشترك اعلام كرد.



وي برخي معارضان لبناني را به نمك نشناسي و خيانت متهم كرد .