810 میلیارد ریال اعتبار ملی نیشابور جذب شد/ساماندهی آیین های محلی جوین

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار نیشابور از جذب 810 میلیارد ریال اعتبارات ملی، طی سال گذشته در این شهرستان خبر داد.

جلال هاشمی اظهارکرد: در سال جاری پنج پروژه از جمله احداث ساختمان دانشکده علوم پزشکی، بیمارستان 320 تختخوابی، سد بار و نیز احداث زندان به ردیف های ملی اضافه شده است.

وی میزان اعتبار جذب شده سال گذشته در حوزه آبرسانی را دو هزار میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: گازرسانی به قسمت جنوبی بخش مرکزی و افزایش تعداد روستاهای بهره مند از نعمت تلفن در دستور کار مسئولان در سال جاری قرار دارد.

ساماندهی آیین های محلی در جوین در دستور کار قرار دارد

فرماندار جوین گفت: ساماندهی و اصلاح مراسم محلی و نیز آیین های مربوط به مراسم سوگواری و جشن ها در شهرستان با هدف جلوگیری از بروز بدعت ها در دستور کار قرار دارد.

مهدی فروزان ضمن تاکید بر لزوم حفظ هویت فرهنگی شهرستان اظهار کرد: با استفاده از دستورالعمل استانی جلساتی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و با حضور متولیان و نخبگان فرهنگی تشکیل و طرح های فرهنگی موردنیاز برای تحقق این امر تهیه می شود.

فرماندار جوین اضافه کرد: پس از تصویب طرح های فرهنگی و هنری پیشنهاد شده، به تدریج اقدامات جایگزینی با استفاده از گروه های هنری و مذهبی انجام می شود.

تجلیل از جانبازان، ارج نهادن به والاترین ارزش های انسانی است

فرماندار زاوه از جانبازان به عنوان ذخایر ارزشمند انقلاب اسلامی یاد کرد و گفت: تجلیل از جانبازان، ارج نهادن به والاترین ارزش های انسانی است.

محمداسماعیل یعقوب زاده تصریح کرد: قدرشناسی از قشری که بی چشم داشت جانش را برای حفاظت از دین و کیان کشورش در طبق اخلاص گذاشت، نباید به دستگاه اجرایی و یا ایامی خاص در سال محدود شود.

فرماندار زاوه تجلیل از جانبازان را به معنای ارج نهادن به والاترین ارزش های انسانی دانست و گفت: تقدیر از همسران جانبازان که تمام مشقات پرستاری از آنان را با صبر و متانت به جان می خرند نباید در برنامه های این روز مورد غفلت واقع شود.

نقش زکات در زدودن فقر از چهره جامعه اسلامی در بجستان

فرماندار بجستان با اشاره به این که نقش زکات در زدودن فقر از چهره جامعه اسلامی موثر است، گفت: بایستی ضمن احیای پرداخت زکات به عنوان فرهنگی اصیل و برگرفته از اسلام ناب، آن را به نسل های آینده نیز منتقل کرد.

محمد صولتی اظهار داشت: میزان زکات جمع آوری شده سال گذشته در شهرستان را 25 میلیون ریال اعلام کرد.

وی از مردم خواست تا به شکرانه افزایش میزان بارندگی ها در مقایسه با سال های گذشته که نوید افزایش تولیدات شهرستان را می دهد، نسبت به انجام این واجب دینی، اهتمام ورزند.

کارخانه تولید تجهیزات تصفیه آب کشاورزی در فریمان افتتاح شد

کارخانه تولید تجهیزات تصفیه آب کشاورزی فریمان با حضور فرماندار این شهرستان افتتاح شد.

مجتبی بزم آرا در این مراسم گفت: هرچند ایران اسلامی از ظرفیت ها و ذخایر گوناگون بهره مند است، اما این امر به معنای غفلت از یافتن روش هایی برای کاهش مصرف و افزایش بهره وری نیست.

وی ادامه داد: با تمام توان از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به ویژه تولید ادواتی که به افزایش تولید و کاهش هدررفت منابع کمک می کند، حمایت خواهیم کرد.

فرماندار فریمان تصریح کرد: این امر بایستی در مورد سرمایه گذارانی که به جای مراکز استان، شهرستان ها را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند، بیشتر باشد.

یک سوم از ظرفیت شهرک صنعتی بردسکن استفاده می شود

فرماندار بردسکن با اشاره به سابقه 10 ساله تاسیس شهرک صنعتی در بردسکن و فراهم بودن زیرساخت هایی چون آب، برق و گاز، اظهار داشت: با این وجود در حال حاضر تنها از یک سوم ظرفیت این شهرک استفاده شده است.

محمد عباسپور گفت: قایل شدن امتیازاتی ویژه از سوی دولت می تواند در افزایش سرمایه گذاری در این شهرستان موثر واقع شود.

رئیس شورای اداری شهرستان بردسکن کشاورزی را استعداد بی بدیل شهرستان عنوان و اضافه کرد: کسب موفقیت های کم نظیر در تولیدات کشاورزی بهترین دلیل برای لزوم توجه بیشتر مسئولان استان به این شهرستان است.

وی ادامه داد: افزایش 75 تنی تولید انار، 40 تنی تولید انگور، 25 تنی تولید پسته و رشد دو برابری تولید گندم، جو و کلزا نسبت به مقدار متداول تولید شده در هر هکتار نمونه هایی از توان و هنر کشاورزی کشاورزان شهرستان است.