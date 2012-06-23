85 هزار پرونده به دادسرای کرج ارجاع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در دادسرای عمومی و انقلاب کرج برگزار شدٰ، اظهار داشت: در سال گذشته 85 هزار پرونده وارده به دادسرای کرج بوده است که نزدیک به 21 هزار پرونده به کیفرخواست منجر شد.



دادستان عمومی و انقلاب کرج ادامه داد: می توان گفت تا کنون یک چهارم پرونده ها احراز مجرمیت شده به دادسرای کرج ارجاع داده شده است.



وی افزود: کرج دارای جمعیت دو میلیون نفری است که برای هر 96 نفر یک پرونده کیفری به دادسرا ارجاع داده می شود.



دادستان عمومی و انقلاب کرج با بیان اینکه سرقت، ضرب و جرح، مواد مخدر بیشترین موارد مطرح شده است، اضافه کرد: در قسمت توزیع مواد مخدر، مصرف و قاچاق و تولید مواد صنعتی بیشتر مطرح بوده است.



وی با اشاره به اینکه از دی ماه سال 89 بحث مجرمانه بودن مواد مخدر حذف شده و به یک معتاد به چشم بیمار نگاه می شود، اظهار داشت: برخورد جزایی و معرفی به زندان در این مورد حذف شده است.



فرهادی ادامه داد: دولت در این راستا موظف شده است تا اردوگاه هایی برای این افراد در نظر گیرد با توجه به اینکه این قانونی یک سال و نیم اجرایی شده است.



دادستان عمومی و انقلاب کرج با بیان اینکه در این زمینه تاخیر یک مقدار زیاد است، افزود: اردوگاه ها و کمپ هایی در استان البرز دایر شده است که معتادان را در این مکان ها نگهداری می کنند که این امر از مراجعه معتادان به محاکم جلوگیری کرده است.

