عهدشکنی فروشندگان پیش روی خریداران/جزئیات قیمت انواع لوازم خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، سه راه امینحضور، بورس لوازم خانگی کشور، این روزها حال و هوای دیگری دارد. جنب و جوشهایی که گاه و بیگاه امید را در دل فروشندگان مینشاند و البته بیمهایی که شاید اگر جنس مغازه را به فروش رسانند، شاید دیگر نتوانند کالا را با قیمت معقولی از کارخانجات یا واردکنندگان خرید کنند. بازار این روزها سرشار از بیم و امید است.
کاسبان در بازار لوازم خانگی چه میگویند...
برخی کاسبان میگویند: این روزها که رونق برگزاری جشنها به مناسب اعیاد شعبانیه است، کسب و کار در چهارراه امینحضور و خیابان جمهوری که به نوعی بورس لوازم خانگی و صوتی و تصویری به شمار میروند، سکه است. راست هم میگویند؛ عروس و دامادها یا از روی ناچاری و یا از بیم گران شدن محصولات لوازم خانگی به بازار روی آوردهاند و کالاهای مورد نظر خود را در توافق قیمتی با فروشندگان خریداری میکنند.
برخیها هم تنها گشت و گذاری در بازار میکنند و بدون آنکه خریدی داشته باشند، با فکر یا با ناامیدی بازار را ترک میگویند. نمیدانند بخرند یا نخرند. قیمت همینگونه میماند و نه، شاید هم حتی یکساعت دیگر باز هم بالا رود.
در این میان بازار چانهزنیها نیز این روزها گرم گرم است. از خریدار اصرار که اندک تخفیفی از فروشنده بگیرد و از فروشنده انکار که فروش به قیمت مدنظر مشتری، چندان صرفه اقتصادی برایش ندارد. دلایل مختلفی هم در این میان مطرح میشود که دامنه آن، از بالا رفتن قیمت ارز، کاهش واردات لوازم خانگی و مشکلات ناشی از تحریم و عدم خرید برخی کالاها از سایر کشورها کشیده میشود.
افزایش 30 درصدی قیمت برخی اقلام در هفتههای گذشته
یکی از خانمهایی که برای خرید جهیزیه دخترش به سه راه امینحضور آمده است، در این رابطه میگوید: تا زمان عروسی فرزندم، چند ماهی باقی مانده است، اما نوسانات قیمتی این اجازه را نمیدهد که خرید کالا را به زمان دیگری موکول کنیم؛ قیمت حتی در هفتههای گذشته تا 30 درصد هم افزایش داشته است.
او در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه میدهد: حتی برخی از برندها در بازار کمیاب شدهاند و با توجه به این که تقاضای ما برای خرید آن برند از یک محصول است، باید پول بیشتری را به فروشنده پرداخت کنیم تا از انبارهای دیگر دوستانش در این اطراف کالا را برای ما تهیه کند.
این خانم میگوید: حتی برخی اوقات حاضریم پول بیشتری بدهیم، ولی جنسی را دریافت کنیم که با کیفیتتر باشد، در حالیکه فروشندهها آنقدر در مورد فروش یک محصول با برندی که ما تا به حال نامش را نشنیدهایم، توضیح میدهد و تبلیغ میکند تا نظر مساعد خریداران را جلب کند.
عهدشکنی فروشندگان در قبال پیشخریدها در بازار
دامادی که برای خرید چند قلم از لوازم خانگی مورد نیاز زندگی جدیدش به بازار مراجعه کرده است، میگوید: دو هفته قبل از بیم بالا رفتن قیمتها، به بازار مراجعه کرده و با پرداخت بیعانه، جنسی را پیشخرید کردهام، حال که موعد تحویل آن است، فروشنده امتناع میکند و میگوید که باید 60 هزار تومان اضافهتر پرداخت کنم.
او به خبرنگار مهر میگوید: برخی فروشندگان اعتماد را از خریداران سلب میکنند؛ در حالیکه همین فروشندگان هستند که هم اکنون کنترل بازار را در دست گرفتهاند.
وقتی از او در مورد خرید کالای ایرانی سوال میکنم، میگوید: برندهای ایرانی در برخی از محصولات همچون اجاق گاز یا یخچال فریزر، حرفی برای گفتن دارند، اما در برخی محصولات همچون لباسشویی یا جاروبرقی، تجربه خوبی را از خود به جا نگذاشتهاند.
او میافزاید: بسیاری از مردم با کیفیت محصولات ایرانی آشنایی ندارند و واقعا هنوز این اعتماد را به کالای ایرانی ندارند، بنابراین باید تولیدکنندگان سعی داشته باشند که اعتماد مردم را جلب کنند.
تبلیغات رنگارنگ همچنان در خیابانهای پایتخت
گفتههای این خریدار نسبت به کالاهای ایرانی در حالی است که حتی این کالاها، در انبوه تبلیغات رنگارنگ محصولات لوازم خانگی و صوتی و تصویری خارجی، مجالی برای خودنمایی در بیلبوردهای شهری یا روزنامهها نمییابند.
این را به خوبی از چهره شهر میتوان یافت که هنوز از تبلیغات کالاهای خارجی پاک نشده است. این در شرایطی است که مطابق وعدههای داده شده، قرار بر این بود که از صبح روز چهارشنبه 31 تیرماه امسال، تبلیغات کالاهای خارجی از سطح شهر پاک شود.
این در شرایطی بود که چندی قبل، برخی مسئولان از ممنوعیت تبلیغ کالاهای 100 درصد خارجی از ابتدای تیرماه در بزرگراههای تهران خبرداده بودند که البته هدف از اجرای آن، نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی عنوان شده بود.
بر این اساس قرار بر این بود که لایحهای به شورای شهر مبنی بر ممنوعیت تبلیغات کالاهای خارجی داده شود تا جمعآوری تبلیغات کالاهای خارجی در دستور کار قرار گیرد. این در شرایطی است که قرار است که عرشه پلها با یک تخفیف ۵۰ درصدی و حتی برای برخی موارد به صورت رایگان به تبلیغ کالاهای داخلی اختصاص یابد.
بر همین اساس شاید مجالی برای معرفی کالاهای با کیفیت ایرانی فراهم شود تا مصرفکنندگان ایرانی علاوه بر اینکه کالاهای مورد نظر خود را در میان برندهای داخلی با کیفیت جستجو میکنند، بلکه به پشتیبانی از تولید داخلی میپردازند.
قیمت انواع لوازم خانگی در بازار
بررسیهای میدانی خبرنگار مهر از بازار نشانگر این است که قیمت هر دستگاه یخچال 5 فوت 120 معادل 255 هزار تومان، ساید بای ساید 29 فوت 4 میلیون و 200 هزار تومان، یخچال فریزر 4 درب استیل 3 میلیون و 200 هزار تومان، یخچال فریزر 14 فوت 470 هزار تومان، یخچال فریزر دوقلو یک میلیون و 235 هزار تومان است.
همچنین لباسشویی 9 کیلویی 1 میلیون و 400 هزار تومان، لباسشویی 7 کیلویی 1 میلیون و 210 هزار تومان، لباسشویی 8 کیلویی یک میلیون و 700 هزار تومان، مینی واش 3 کیلویی 123 هزار تومان در بازار عرضه میشود.
هر دستگاه اجاق گاز 5 شعله استیل 752 هزار تومان، اجاق گاز توکار 4 شعله 890 هزار تومان، اجاق گاز 5 شعله لعاب 677 هزار تومان عرضه میشود.
هر دستگاه جاروبرقی 2000 وات 288 هزار تومان، جارو سلطی 2200 وات 580 هزار تومان، جاروبرقی 1800 وات 153 هزار تومان، جاروبرقی دستی 800 وات 74 هزار تومان است.
همچنین هر دستگاه تلویزیون لامپی 21 اینچ 197 هزار تومان، ال سی دی 32 اینچ 476 هزار تومان، ال ای دی 46 اینچ یک میلیون و 930 هزار تومان، ال ای دی 47 اینچ 2 میلیون و 395 هزار تومان، ال ای دی 42 اینچ 1 میلیون و 485 هزار تومان است.
نظر شما