به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس ماده واحده این قانون، از تاریخ تصویب این قانون فوق العاده خاص موضوع «قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون مصوب4/2/1390» به کارمندان سازمان دامپزشکی شامل؛ مشاغل دکتری تخصصی، امتیاز شغل و شاغل ×4، دکترای حرفه ای؛ امتیاز شغل و شاغل×5/3، کارشناس ارشد و کارشناسان مشاغل تخصصی؛ امتیاز شغل و شاغل ×3، کاردان و مراقب زندان؛ امتیاز شغل و شاغل×5/2، پرسنل اداری شاغل در زندان؛ امتیاز شغل و شاغل×2، سایر کارکنان مرتبط با زندان و زندانی؛ امتیاز شغل و شاغل×5/1 و کارمندان سازمانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تسری می یابد.

همچنین اعتبار مورد نیاز برای پرداخت فوق العاده خاص موضوع این قانون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور از محل ردیف درآمدی ماده(14) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 24/3/1350 و به کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای سالجاری از محل درآمدهای موضوع بند(ه) ماده(2) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 6/11/1364 و ماده(98) آیین نامه اجرایی آن و نیز صرفه جویی ها با استفاده از اختیارات و مجوزهای قانونی خود با بهره گیری از منابع حاصله از فروش اموال و املاک مازاد بر نیاز سازمان پس از واریز به حساب خزانه تامین و پس از آن در بودجه های سنواتی پیش بینی می شود.

