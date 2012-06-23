به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس ماده واحده این قانون، از تاریخ تصویب این قانون فوق العاده خاص موضوع «قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون مصوب4/2/1390» به کارمندان سازمان دامپزشکی شامل؛ مشاغل دکتری تخصصی، امتیاز شغل و شاغل ×4، دکترای حرفه ای؛ امتیاز شغل و شاغل×5/3، کارشناس ارشد و کارشناسان مشاغل تخصصی؛ امتیاز شغل و شاغل ×3، کاردان و مراقب زندان؛ امتیاز شغل و شاغل×5/2، پرسنل اداری شاغل در زندان؛ امتیاز شغل و شاغل×2، سایر کارکنان مرتبط با زندان و زندانی؛ امتیاز شغل و شاغل×5/1 و کارمندان سازمانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تسری می یابد.
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