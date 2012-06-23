  1. بین الملل
۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۵

در دیدار با احمدی نژاد؛

"چاوز" از تحریمهای ضد ایرانی انتقاد کرد

"هوگو چاوز" در دیدار با احمدی نژاد از تحریم های قدرت های جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، "هوگو چاوز" رئیس جمهور ونزوئلا در دیدار دکتر احمدی نژاد در کاراکاس ضمن انتقاد از تحریم های امپریالیسم جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت دولت و ملت ایران می توانند بر روی حمایت های دولت و ملت ونزوئلا حساب کنند.

روسای جمهور دو کشور خواستار توسعه هرچه بیشتر همکاری های دو کشور ایران و ونزوئلا شدند و ابراز امیدواری کردند که برای مقابله "امپریالیسم" همکاری نزدیکتری با هم داشته باشند.

رئیس جمهور ونزوئلا در این دیدار با اشاره به  شروع تولید هواپیماهای بدون سرنششین در ونزوئلا  گفت این اقدام در راستای افزایش توانمندی های امنیتی ونزوئلا است.

کد مطلب 1632990

