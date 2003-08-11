تشكيلات خودگردان بايد به تماسهاي خود با رژيم صهيونيستي پايان دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري عربستان ، نيروهاي ملي و اسلامي فلسطين تصريح كردند رژيم صهيونيستي از تماسها و نشستها با مقامات تشكيلات خودگردان به عنوان سرپوشي براي ادامه تجاوزات خود بر ضد ملت فلسطين و تلاش براي وادار كردن دولتهاي ديگر به عادي سازي روابطشان با اين رژيم بهره مي گيرد.

در اين بيانيه آمده است ، حكومت تروريستي شارون همچنان به تجاوزات خود بر ضد ملت فلسطين، محاصره تمام مناطق فلسطيني ، عدم عقب نشيني از مناطق اشغالي ، مصادره و غصب اراضي فلسطيني ها، گسترش شهرك هاي صهيونيست نشين ، سياست تخريب خانه ها و تداوم سياست قتل و تخريب ادامه مي دهد.

در ادامه اين بيانيه آمده است : در شرايطي كه طرف فلسطيني به آتش بس اعلام شده پايبند است ، اما نظاميان اشغالگر اسراييلي جمعه گذشته با ارتكاب جنايت جديد در اردوگاه عسكر در جنين 4 رزمنده فلسطيني شهيد و دو تن ديگر را زخمي كردند .

اين بيانيه تاكيد كرد: جنايتهاي متوالي اسراييل به عنوان نقض آشكار آتش بس ، پايه هاي آتش بس را در آستانه فروپاشي قرار داده است .

دراين بيانيه تاكيد شده ، رژيم تروريستي هيچ توجهي به آتش بس ندارد و تمام تلاشهاي هدفمند براي ايجاد افق سياسي را بر باد مي دهد.

نيروهاي فلسطيني ، ادامه مصادره اراضي و توسعه شهرك سازي و ديوار امنيتي نژاد پرستانه كه به غصب اراضي فلسطنيي ها منجر شد را در اين بيانيه به شدت محكوم كردند.

دراين بيانيه آمده است ، نيروهاي ملي و اسلامي فلسطيني ، رژيم شارون را مسوول كامل جنايات مستمر بر ضد ملت فلسطين و شكست احتمالي آتش بس قلمداد مي كنند.

اين گروهها در اين بيانيه تاكيد كردند هرگز در مقابل جنايات و سياست قتل و تخريب صهيونيستها دست بسته نخواهند ماند.

نيروهاي ملي و اسلامي فلسطين در ادامه بيانيه ، تلاشهاي اشغالگران اسراييلي براي اجازه دادن به يهوديان افراطي در ورود به مكان مقدس مسجد الاقصي و بي حرمتي واهانت به مقدسات مسلمانان را به شدت محكوم كردند.

نيروهاي ملي و اسلامي فلسطين از جامعه بين الملل و شوراي امنيت و كميته چهارجانبه درخواست كردند فورا براي پايان دادن به جنايات صهيونيستها بر ضد ملت فلسطين پيش از آنكه اوضاع به حالت انفجار برسد ، مداخله كنند.

در اين بيانيه نيروهاي ملي اسلامي فلسطين ، خواستار اجراي قطعنامه هاي بين المللي و حمايت از ملت فلسطين و مخالفت با سلطه جويي آمريكا به عنوان شريك اشغالگران در جنايات شده اند.

در پايان اين بيانيه بر شكست ناپذير بودن اراده ملت فلسطين و استواري اسطوره اي آن در مقابله با خوي توسعه طلبي رژيم اشغالگر و تمسك به انتفاضه و مقاومت به عنوان تنها گزينه مشروع براي دفاع در مقابل جنايات اشغالگران تاكيد شده است .