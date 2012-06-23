به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که شبکه خبر بخش های خبری مختلف ورزشی را در ساعات مختلف روی آنتن می فرستد، از ماه‌ها پیش بخش خبری - تحلیلی را به مجموعه اخبار ورزشی خود اضافه کرد که با وجود همه نقایصی که در ابتدا داشت، روند رو به رشدی را آغاز کرد و هر روز بهتر از روزهای ابتدایی به ارائه آخرین اطلاعات به بینندگان می پردازد.

در بخش خبری 14:30 که البته چند روزی است از ساعت 14 به این زمان منتقل شده است، بخش های مختلفی در نظر گرفته شد که هر چند به نیازهای بینندگان تا حدودی پاسخ می دهد اما لازم است که بخش های خبری متنوع تری در این برنامه لحاظ شود. هر چند مسئولان این برنامه تلاش کرده اند آخرین اخبار را بازتاب دهند اما برخی اوقات خبرهای ساعات قبل و یا بعضا شب گذشته نیز روی آنتن رفته است.

با این حال این برنامه به دنبال ارائه آخرین اتفاقات و تحولات ورزش کشور است که البته برخی از بخش‌های کم اثر را حذف کرده است. از جمله این بخش ها "حاشیه های ورزش" بود که بیشتر از همه خبرهای خبرگزاری ها را شامل می شد و در قالبی دیگر روی آنتن می رفت اما خبر جدید و تازه ای به همراه نداشت.

اما این بخش در تازه ترین اقدام خود از امروز شنبه صفحه اول خبرگزاری ها و روزنامه های ورزشی را به نمایش گذاشت که طبیعتا می تواند برای بینندگان جذاب باشد. نکته مهمتر این اتفاق اینکه در این بخش، روزنامه ها و خبرگزاری های پرتیراژ و تاثیرگذار انتخاب شده‌اند که این خود بر بالا رفتن کیفیت این بخش می افزاید.

به نظر می رسد که در برخی بخش ها گفتگوهایی پیرامون موضوعات مهم روز نیاز است که البته تا حدودی این نیاز مخاطبان برآورده شده اما لازم است در برخی موارد با بررسی دقیق تر اتفاقات، اطلاعات کامل تری به بینندگان ارائه شود.

اتفاقاتی مانند انتخاب سرمربی یک تیم بزرگ و یا نقل و انتقالاتی که حرف و حدیث زیادی پیرامون آنهاست. ناگفته نماند که برقراری ارتباط زنده با هیات‌های استان سراسر کشور و گرفتن آخرین اطلاعات و اخبار نقل و انتقالات از جمله نکات مثبت این برنامه است.