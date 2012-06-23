سند راهبردی طرح جامع قرآنی مازندران تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی مازندران افزود: این سند با برگزاری جلسات مدون با حضور مسئولان فرهنگی و فعالان قرآنی استان تدوین شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس این سند تمامی فعالیت ها و برنامه های قرآنی مازندران طی پنج سال آینده دیده شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به اینکه تمامی برنامه های قرآنی استان بر اساس این سند قابلیت اجرایی پیدا می کند، تصریح کرد: امید است با تحقق این سند در راستای تربیت حافظان قرآن گامهای اساسی برداشته شود.

شکریان با بیان اینکه 373 مرکز و خانه قرآن در اداره کل تبلیغات اسلامی استان ثبت شده است، یادآور شد: این واحدها در تعالی بخشی به طرح جامع قرآنی اثرگذار هستتند.

وی با اشاره به اینکه در ابتدای فعالیت دولت نهم هیچ خانه قرآنی در روستاها وجود نداشته است، افزود: اکنون فعالیتهای قرآنی در روستاها با تشکیل این خانه ها تقویت شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: هم اکنون 232 خانه قرآن با مشارکت اداره کل روستایی استانداری در روستاهای مازندران راه اندازی شده است.

وی از بیمه 400 مربی قرآنی در طی سالهای فعالیت دولت نهم و دهم خبر داد و گفت: قصد داریم با پرداخت کمک هزینه هایی 120 مربی قرآنی را به سفر کربلای معلی اعزام کنیم.