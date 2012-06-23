به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد پورقیومی ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی که با حضور مسئولان ادارات ابرکوه در این اداره برگزار شد، ضمن تشکر از توجه فرماندار ابرکوه به فعالیت های انجام شده در اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه، خواستار توجه خاص فرمانداری به ویژه در مورد مدارس صدرا و ساختمان مجتمع فرهنگی تبلیغی ابرکوه شد.

وی با تجلیل از مقام شامخ همه شهدا و نیز شهدای روحانیت گفت: در اول تیرماه سال 60، امام خمینی(ره) ضرورت تأسیس نهادی که امور روحانیت و تبلیغ را ساماندهی کند، تشخیص دادند و در این راستا دستور تأسیس این نهاد صادر شد.

پورقیومی افزود: خوشبختانه هم سازمان تبلیغات اسلامی و هم سپاه دو مجموعه فرهنگی و بزرگی هستند که فرماندهی آن را ولی فقیه و مقام معظم رهبری بر عهده دارند.

وی از آمادگی همکاری جامعه روحانیت و تبلیغات اسلامی در اجرای طرح های فرهنگی ناحیه مقاومت بسیج نیز خبر داد.

فرماندار ابرکوه نیز در این مراسم ضمن تبریک روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی، از نقش مؤثر و فعالیت های این نهاد به نیکی یاد کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ابرکوه نیز به اتفاق تعدادی از همکاران خود از اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه بازدید کرد.

سیف الله ابراهیمی در دیدار با رئیس این اداره ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روحانیت، از تلاش های تبلیغات اسلامی تجلیل و از آمادگی ناحیه مقاومت بسیج برای همکاری با این نهاد فرهنگی خبر داد.