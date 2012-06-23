بنا به پیشنهاد علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه و تایید محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ، علی بحرینی به سمت سفیر و نماینده تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی و همچنین نماینده جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه آفریقا منصوب شد.