به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت در بخش سیاسی سفارت ایران در برلین ، همچنین نماینده وزارت امور خارجه در ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و ریاست اداره حقو ق بشر وزارت امور خارجه از جمله سوابق سفیر جدید کشورمان در اتیوپی است.
بنا به پیشنهاد علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه و تایید محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ، علی بحرینی به سمت سفیر و نماینده تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی و همچنین نماینده جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه آفریقا منصوب شد.
به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت در بخش سیاسی سفارت ایران در برلین ، همچنین نماینده وزارت امور خارجه در ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و ریاست اداره حقو ق بشر وزارت امور خارجه از جمله سوابق سفیر جدید کشورمان در اتیوپی است.
کد مطلب 1633020
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