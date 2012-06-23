۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۱

صفری:

موارد مثبت مالاریای محلی در هرمزگان به صفر رسید

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مسئول برنامه حذف مالاریا در هرمزگان گفت: هیچگونه مورد مثبت بیماری مالاریا در سه ماهه اول سال جاری در افراد بومی استان هرمزگان مشاهده نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صفری گفت: 43 مورد مثبت مالاریا در سه ماهه اول سال جاری در استان هرمزگان به ثبت رسیده و هیچگونه مورد مثبت محلی به ثبت نرسید.

صفری با اشاره به آمار سه ماهه اول سالجاری در استان هرمزگان اظهارداشت: از 43 مورد مثبت بیماری مالاریا در سال جاری 41 مورد نوع ویواکس و دو مورد فالسیپارم است.

صفری افزود: 41 مورد مثبت بیماری مالاریا در اتباع خارجی بوده و دو مورد مثبت ایرانی غیر بومی هرمزگان است که وارد هرمزگان شده اند.

مسئول برنامه حذف مالاریا هرمزگان بیماری مالاریا نوع فالسیپارم را نوع بدخیم دانست و گفت: در صورت عدم توجه به درمان  به موقع نوع فالسیپارم این بیماری منجر به مرگ می شود.

وی بیماریابی فعال در افراد پرخطر همچون اتباع پاکستانی را از برنامه حذف بیماری مالاریا در هرمزگان عنوان کرد و اضافه کرد: سم پاشی ابقایی در تیر ماه سال جاری در مناطق مالاریا خیز همچون بشاگرد و جاسک انجام می شود همچنین پشه بند نیز در مناطق روستایی توزیع می شود.

