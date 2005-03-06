ارائه گزارش درباره فعاليت هاي هسته اي ايران از سوي برخي سازمانهاي امنيتي كشورهاي عربي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از نشريه المنار چاپ بيت المقدس ، منابع نظامي و جاسوسي غرب ادعا كردند كه سازمان هاي امنيتي برخي كشورهاي منطقه خاورميانه اقدام به ارائه گزارش هايي به آمريكا درخصوص وضعيت هسته اي ايران كرده اند و در آن گفته اند كه 5 مركز اصلي در ايران به فعاليت هاي هسته اي ادامه مي دهد.



به گفته اين منابع، اين اماكن اساسي پنجگانه در برنامه هسته اي ايران فعال ترين آنها هستند كه با سرعت زياد و با محافظت تدابير ويژه امنيتي به فعاليت خود ادامه مي دهند.



اين منابع به اين اشاره كردند كه اين سازمان هاي امنيتي با تقديم اين گزارش ها به واشنگتن وابستگي و سرسپردگي خود را به آمريكا اثبات كرده اند و اينكه اطلاعات دقيق وحساسي را در اين گزارش ها درج كرده اند و صحت گزارش هاي خود را با اين اطلاعات تاكيد كرده اند.



اين منابع فاش كردند در ميان اين سازمان هاي خاورميانه برخي ارگان هاي امنيتي كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس درتهيه اين گزارش ها و ارائه آن به آمريكا مشاركت كرده اند كه واشنگتن و تل آويو درحال بررسي آن هستند.

گفتني است ، سيد محمد صادق خرازي سفير جمهوري اسلامي ايران در پاريس هفته گذشته در گفتگو با شبكه جام جم با اشاره به توطئه هاي پيش روي ايران در حل مساله هسته اي و اعتماد سازي ، گفته بود: توطئه عليه پيشرفت تكنولوژيك و پرونده هسته اي ايران صرفا از جانب آمريكا و اسراييل نيست بلكه بسياري از رقباي منطقه اي ما نيز در مسموم كردن فضا نقش دارند.



وي با بيان اينكه بسياري از كشورهاي منطقه مايلند ايران همواره درگير بحران بوده و قدرتش در منطقه مهار شود، افزوده بود : ما جزو كشورهاي تنهاي دنيا هستيم .