تغییر مالکیت 135 میلیون سهم در معاملات بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، در نتیجه داد و ستدهای نخستین روز کاری هفته، سرمایه گذاران بورسی 135 میلیون و 867 هزار و 31 برگه سهم و حق تقدم را به ارزش 475 میلیارد و 33 میلیون و 221 هزار ریال را در 8 هزار و 602 نوبت معاملاتی جا به جا کردند.

در پایان ساعت معاملات رقم شاخص کل بورس به 25هزار و 938 واحد رسید. شاخص صنعت نیز با افتی 192 واحدی در رقم 20 هزار و 585 واحد به کار خود پایان داد.



همچنین شاخص 50 شرکت فعال‌تر نیز 9 واحد افت کرد. شاخصهای بازار اول و دوم نیز به ترتیب 161 و 533 واحد نزول را شاهد بودند. شاخص بازار اول به رقم 21 هزار و 634 واحد رسید و شاخص بازار دوم در رقم 34 هزار و 660 واحد به کار خود پایان داد. در پایان معاملات امروز ارزش روز بازار به رقم یک میلیون و 229 هزار و 961 میلیارد ریال رسید.

