164 روستای خراسان جنوبی فاقد شبکه آبرسانی هستند

به گزارش خبرنگر مهر، علی اکبر بسکابادی ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته صرفه جویی در آب اظهارکرد: در خراسان جنوبی 834 آبادی بالای 20 خانوار و 981 آبادی زیر 20 خانوار وجود دارد.

وی با بیان اینکه 54 درصد روستاهای استان زیر 20 خانوار جمعیت دارند، افزود: این نشان از پراکندگی روستاها و مشکلات پیش رو برای آبرسانی دارد.

وی با بیان اینکه شبکه آبرسانی 56 روستای بالای 20 خانوار به حالت راکد درآمده است، ادامه داد: ضریب برخوخورادری آب روستایی در حال حاضر 86.15 درصد در استان است.

بسکابادی ضریب بهره مندی از آب شرب بهداشتی و سالم در استان را 72.35 درصد اعلام کرد و افزود: در پایان برنامه پنجم توسعه این رقم باید به 90 درصد برسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی با اشاره به وجود 402 منبع آبی در اختیار برای آبرسانی به روستائیان ادامه داد: از این تعداد 245 چاه عمیق، 44 چشمه و 113 رشته قنات است.

وی با اشاره به اجرای سه هزار و 62 کیلومتر خطوط انتقال برای آبرسانی به روستاهای استان، بیان کرد: دو هزار و 376 کیلو متر شبکه توزیع نیز تا کنون اجرا شده است.

مطالبه هشت میلیارد ریالی آب و فاضلاب روستایی از مشترکین

بسکابادی با اشاره به این شرکت آب و فاضلاب روستایی هشت میلیارد ریال از مشترکین خود بدهی دارد، اظهارکرد: از این رقم دو میلیارد و 200 میلیون ریال مربوط به بخش عمومی و ارگان های دولتی است.

وی میزان بدهی مشترکین خانگی را سه میلارد ریال اعلام کرد و گفت: یک میلیارد و 500 میلیون ریال از مطالبات شرکت مربوط به بخش صنعت و یک میلیارد ریال نیز مرتبط به انشعابات ساخت و ساز است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی بیان کرد: علی رغم مشکلات مالی در سطح روستاهای استان میزان وصولی مطالبات بالای 106 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه تعداد انشعابات غیر مجاز در بخش آب روستایی بسیار پائین است، ادامه داد: در مصرف آب روستائیان استان صرفه جو هستند و پائین تر از سرانه مصرف می کنند.

بسکابادی از آبرسانی به سه روستای حاشیه شهر بیرجند تا اول ماه مبارک رمضان امسال خبر داد و گفت: در صورت موافقت آب منطقه ای برای حفر چاه در این مناطق آبرسانی به ساکنین روستاها چهکند، حاجی آباد و امیرباد را هر چه سریعتر و خارج از نوبت انجام خواهیم داد.