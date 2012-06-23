برگزاری جلسه کمیته راهیابی پزشک خانواده شهری/ اطلاع یک هزار نفر از ابتلابه دیابت

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست اعضای کمیته راهیابی برنامه پزشک خانواده شهری با حضور استاندار فارس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جمعی از روسا و معاونان دستگاه‌ها و ادارات ذی‌ربط برگزار شد.

در این نشست رئیس سازمان بیمه خدمات درمانی استان فارس، معاون درمان سازمان بیمه تأمین اجتماعی و معاون‌های بهداشتی، غذا و دارو و درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مدیر اجرایی برنامه پزشک خانواده شهری نیز حضور داشتند و به ارایه توضیحات و بررسی‌های لازم در حوزه فعالیت خود پرداختند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این نشست شیوه اجرای برنامه پزشک خانواده و میزان پیشرفت آن را، ارایه کرد و در ادامه پس از ارائه نظرهایی در این خصوص توسط استاندار فارس، مشکلات و راهکارهای مورد نظر توسط اعضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوباتی برای تسریع و تسهیل در اجرای هرچه بهتر طرح مذکور تصویب شد.

چهاردهمین دوره فلوشیپ آموزش پزشکی در شیراز برگزار شد

چهاردهمین دوره فلوشیپ آموزش پزشکی به همت مرکز توسعه آموزش پزشکی در شیراز برگزار شد.

این دوره با شرکت 30 نفر از اساتید دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه برگزار شد و اساتید شرکت کننده از آموزش‌های لازم بهره‌مند شدند.

برنامه ریزی درسی، روشهای آموزش و ارزشیابی، پزشکی مبتنی بر شواهد، رهبری و مدیریت آموزشی، هوش هیجانی و آموزش فراگیران نسل جدید از جمله مباحثی بودند که در این دوره آموزش داده شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دانشگاه علوم پزشکی شیراز دارای 700 نفر عضو هیئت علمی است که طی برگزاری 14 دوره فلوشیپ آموزش پزشکی، حدود 400 نفر از آن‌ها در این دوره‌ها شرکت کرده‌اند.

اطلاع یک هزار و 600 شیرازی از ابتلای خود به دیابت

با اجرای طرح غربالگری دیابت برای زنان و مردان بالای 30 سال شیرازی، یک هزار و 613 نفر از ابتلای خود به دیابت نوع دو آگاه شدند.

کارشناس دیابت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب، گفت: طرح غربالگری دیابت از اردیبهشت ماه سال 89 با گشایش مرکز فاطمه الزهرا (س) در شیراز آغاز شد و در این مدت 162 هزار و 140 نفر از مردان و زنان بالای 30 سال شیرازی در زمینه دیابت مورد بررسی قرار گرفتند.

پژمان شفی خانی افزود: از آغاز اجرای این طرح یک هزار و 613 نفر بیمار جدید مبتلا به دیابت نوع دو شناسایی شدند که با در نظر گرفتن 14 هزار و 553 نفر بیمار دیابتی که از قبل به مراکز غربالگری مراجعه کرده و بیماری آنها تشخیص داده شده بود، در حال حاضر 16 هزار و 166 نفر بیمار دیابتی در شیراز تحت مراقبت و درمان هستند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه پیشگیری از بروز دیابت و کنترل عوامل خطرزا در افراد پرخطر، از جمله اهداف طرح غربالگری دیابت است بر این اساس در این طرح تعداد 26 هزار نفر بیمار مبتلا به فشار خون بالا و 70 هزار نفر نیز بیمار مبتلا به چربی خون بالا تحت مراقبت و درمان هستند.

دکتر شفی خانی بیان کرد: طرح فاز دو دیابت شهری در 14 دانشگاه کشور در حال اجراست و از اردیبهشت ماه 1389 با افتتاح مرکز فاطمه الزهرا (س) برنامه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز شد و سپس با افتتاح کلینیک دیابت درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی شهید مطهری در بهمن ماه همان سال و ارجاع بیماران نیازمند به مراقبت‌های تخصصی به آن واحد، همچنان در حال ارایه خدمات است.

وی گفت: از زمان آغاز انجام طرح غربالگری دیابت در شهر شیراز با به کار گیری 44 نفر نیروی کارشناس تغذیه، پرستار، ماما و کارشناسIT در 12 مرکز بهداشتی درمانی دولتی شیراز در این زمینه خدمت رسانی می‌کنند.

دریافت رایگان دارو به ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بر اساس تفاهمنامه دانشگاه علوم پزشکی شیراز و داروخانه‌ها، ایثارگران دانشگاه داروهای مورد نیاز خود را به صورت رایگان دریافت می‌کنند.

مسئول هماهنگی امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این زمینه، گفت: بر اساس قانون مقررات جامع ایثارگران، دولت مکلف شده تا 100 درصد هزینه بیمه های همگانی ایثارگران را متقبل شود.

محمد حسین سرایداران افزود: به منظور اجرای این قانون، تفاهم نامه ای بین معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز و برخی داروخانه های شیراز و شبکه های مختلف تحت پوشش دانشگاه، منعقد شده که بر اساس آن اقلام دارویی ایثارگران به صورت رایگان در اختیارشان قرار می‌گیرد.

وی اظهار داشت: این تفاهمنامه شامل 11بند است که به رؤسای شبکه های مختلف بهداشتی و درمانی و معاونت غذا و داروی آنها به منظور اجرا ارسال شده است.

سرایداران گفت: تفاهمنامه موجود تمامی اقلام دارویی را برای ایثارگران دانشگاه و خانواده تحت پوشش آنها، شامل می‌شود.

وی افزود: این طرح برای نخستین بار در کشور در فارس اجرایی شده که موجب از بین رفتن سرگردانی ایثارگران در زمینه تهیه داروهای مورد نیازشان می شود.

سرایداران بیان کرد: داروخانه بیمارستانهای شهید فقیهی، نمازی، درمانگاه های شهید مطهری، امام رضا (ع) و هلال احمر در شیراز ارائه دهنده این خدمات به ایثارگران هستند.

وی با اشاره به اینکه تفاهمنامه موجود شامل تمامی داروهاست و اقلام مصرفی را شامل نمی‌شود، گفت: شبکه های بهداشت و درمان ارسنجان، فیروزآباد، لار، خنج، داراب، خرم بید، سروستان، فراشبند، قیر و کارزین، زرین دشت، نی ریز، سپیدان، گراش، لامرد، ممسنی، استهبان، اقلید، مرودشت، مهر، رستم و کازرون از مواردی هستند که بر اساس این تفاهم نامه، در آن‌ها داروخانه‌هایی به این امر اختصاص داده شده است.