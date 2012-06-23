باقری و 4 نفر دیگر انتخاب شدند/ رحمتی دبیر بازیکنان!

به گزارش خبرنگار مهر عصر امروز شنبه دومین نشست بازیکنان شاغل در لیگ فوتبال ایران به منظور تشکیل اتحادیه فوتبال بازیکنان در محل اتحادیه باشگاههای کشور برگزار شد که طی آن کریم باقری، سید مهدی رحمتی، سعید رمضانی، مهرداد میناوند و مجتبی جباری به عنوان اعضای هیئت موسسین اتحادیه بازیکنان کشور انتخاب شدند.

در این جلسه کریم باقری ، سید مهدی رحمتی، وحید طالب لو، سیاوش اکبرپور، هادی شکوری، مجتبی جباری ، فریدون زندی ، سعید رمضانی ، ایمان مبعلی ، مهرداد میناوند و کاظم برجلو حضور داشتند و در نهایت حاضران با انتخاب این 5 نفر مهدی رحمتی را به عنوان دبیر جلسه انتخاب کردند.

همچنین مقرر شد جلسات اتحادیه هر 10 روز یکبار برگزار شود تا در نهایت با دعوت از بازیکنان مطرح شاغل در فوتبال ایران و اروپا اعضای هیئت مدیره به طور رسمی مشخص شود.

در این بین عزیزالله محمدی رئیس اتحادیه باشگاههای کشور تشکیل اتحادیه بازیکنان را یک موضوع ضروری دانست که طبق ماده 10 اساسنامه فدراسیون فوتبال هر چه سریعتر باید جنبه عملی پیدا کند.

همه بازیکنان در این نشست صحبت هایی را مطرح کردند که در این بین مهرداد میناوند خطاب به حاضران اعلام کرد قول می دهم حقتان را بگیرم واگر چیزی از باشگاههای می خواهید به من همین امروز آن را بگویید.