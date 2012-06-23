220 هزار دانش آموز مازنی در طرح اوقات فراغت شرکت می کنند

حسین کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سند تحول بنیادین منشور آموزش و پرورش بوده و ما به این سند افتخار می کنیم ، چرا که زیر بنا و پشتوانه این سند برگرفته از مبانی دینی و آموزه های اسلامی، منویات امام و شهدا و رهنمو دهای مقام معظم رهبری است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران با اشاره به استقرار نظام آموزشی 3-3-6 در سال تحصیلی جدید ، هدف آن را با توجه به ویژگی های رشد دانش آموزان بیان کرد.

وی افزود: رویکرد سند تحول تربیتی بوده و آموزش مقدمه ای برای رسیدن به تربیت صحیح است.

وی با اشاره به نقش محوری مدیران مدارس بعنوان عنصر اصلی اجرای طرح ها و سیاست های آموزش و پرورش اظهار داشت: از بهترین فضاها و امکانات باید برای پایه ششم ابتدایی استفاده شود که استفاده از امکانات هوشمند و معلمان توانمند و با تجربه از جمله این اقدامات خواهد بود.

کمالی گفت: 68 مدرسه قرآنی بصورت تخصصی برای پایه های اول ، دوم و سوم ابتدایی برای سال تحصیلی 92-91 در استان ایجاد می شود.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان از بررسی و تدوین برنامه جشن تکلیف پسران سوم راهنمایی خبر داد و افزود: برنامه های جشن تکلیف پسران سوم راهنمایی استان بصورت اردویی و در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

کمالی بیان داشت: در سال گذشته 141 هزار دانش آموز تحت پوشش طرح تابستانی اوقات فراغت قرار داشتند.