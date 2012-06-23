به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت قطارهای مسافری رجاء با اعلام این خبر افزود: فروش بلیت قطارهای مسافری مانند گذشته به طور همزمان از طریق دفاتر فروش و سایت اینترنتی شرکت رجاء صورت می‌گیرد.



در فروش یکپارچه بلیت قطار، هرگونه موجودی بلیتی که در همه نمایندگی‌های فروش در سراسر کشور وجود داشته باشد، در سیستم اینترنتی فروش نیز قابل مشاهده است، همچنین پیش فروش بلیت قطارهای بین‌المللی (ترکیه) برای حدفاصل تاریخ‌های ذکر شده ، ساعت 8 و 30 دقیقه روز دو‌شنبه این هفته انجام خواهد شد.

