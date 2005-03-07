موسيقي تابع شرايط اجتماعي است

" امير بكان " آهنگساز و مديرپخش ، پشتيباني و هماهنگي مركز موسيقي صدا و سيما در گفت وگو با خبرنگار موسيقي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود: كمرنگ شدن نقش يك سري از سنت هاي اجتماعي به شرايط اجتماعي بر مي گردد. برنامه هاي فرهنگي هميشه تابع شرايط اجتماعي هستند. گاهي اين ضرورت حس نمي شود كه درگير و دار سنت هاي قديمي بمانيم. اين اتفاق در موسيقي ، به خصوص موسيقي سنتي و ايراني ما هم افتاده است.

وي افزود: ما پيش از اين نوروز را با موسيقي جشن مي گرفته ايم، هنوز هم اين سنت را داريم و من خودم بارها شاهد بوده ام كه در كوچه هاي تهران با سرنا و دهل روز اول عيد جشن گرفته شده است. هنوز هم در شهرستان هاي ايران اين سنت ها ماندگارند. اما اينكه بياييم و توقع داشته باشيم كه همه چيز مثل سابق باشد، امري محال است.

مديرپخش ، پشتيباني و هماهنگي مركز موسيقي صدا و سيما ادامه داد: بايد اقدامي در جهت حفظ چاووش خواني ها، نوروزخواني ها و بهاريه هاي موسيقي انجام شود. البته يك مساله هم وجود دارد در اين چند ساله شرايطي است كه نوروز با محرم همراه شده و طبيعتا طبق سنت هاي ما پرداختن به موسيقي هاي شاد معمول نيست.

وي درادامه گفت: ما در توليدات صدا و سيما سعي مان بر اين است كه در اين چند سالي كه محرم و نوروز تلاقي دارند، موسيقي هاي بي كلام شاد توليد كنيم، اما متاسفانه اهنگسازان ما كمتر در ساختن قطعات شاد اهتمام مي ورزند.

بكان خاطر نشان كرد: در شرايط خاص مثل اين چند ساله، بايد براي هنرهاي مختلف در نوروز سوژه طراحي كرد، اين اتفاق در مورد فيلم و سريال راحت تر مي افتد تا موسيقي، اما در موسيقي هم ما با ساخت و پخش موسيقي هاي بي كلام مي توانيم قدرت مانور داشته باشيم. مي توان تمام موضوعاتي را كه درمورد فصل بهار و اصولا آفرينش، طبيعت، حيات مجدد و ...هستند، دستمايه كار آهنگسازي قرار داد.

بكان در پايان اين گفت و گو ، خبر از ساخت موسيقي سريال " دماوند" به كارگرداني " مسعود رسام" داد. موضوع اين فيلم در مورد كارهاي عمراني و توليدي است و داستان سريال حول محور يك حوضچه ماهي مي گردد.