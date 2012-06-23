به گزارش خبرنگار مهر ، علی زارعی ظهر امروز شنبه در آئین افتتاح صندوق مهرامام رضا شعبه سراب ، صندوق مهر امام رضا(ع) را برای نظام بانکداری اسلامی یک الگو دانست و افزود: لذت واقعی عقود قرض الحسنه در این موسسات احساس می شود.

وی از اعطای تسهیلات 146میلیارد تومانی به 33هزار متقاضی از زمان تاسیس صندوق مهر امام رضا در استان آذربایجان شرقی خبر داد و بیان داشت: اغلب این تسهیلات برای اشتغالزایی و با درصد واقعی 4درصدی به متقاضیان اعطا شده و از این رهگذر به صورت غیر مستقیم برای 40هزارنفر نیز شغل ایجاد شده است.

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا سهم شهرستان سراب از این رقم را 53میلیارد ریال اعلام کرد.

زارعی با اشاره به اینکه مبارزه با ربا جز با توسعه فرهنگ قرض الحسنه ممکن نخواهد شد اظهارکرد: اگر می خواهیم به جنگ ربای خانمانسوز برویم باید موسسات واقعی قرض الحسنه تقویت شوند.

زارعی با انتقاد از رشد قارچ گونه موسسات غیر مجاز اعتباری یاداورشد: اینگونه موسسات مخل امنیت مالی جامعه بوده و بسیاری از انها تحت نظارت بانک مرکزی نیستند.

این مقام مسئول در صندوق مهر امام رضا از طرح دولت برای ادغام صندوق مهر امام رضا و مهر قرض الحسنه ایران خبرداد و تصریح کرد: اگرچه نمایندگان مجلس هشتم باین طرح را راکد گذاشتند ولی امید آن داریم تا با تصویب این طرح در مجلس نهم هم افزایی بیشتری برای ارایه تسهیلات قرض الحسنه صورت گیرد.

وی یادآورشد: ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از کسب و کار ایرانی اولویت اصلی صندوق مهر امام رضا است.