فرماندهان و کارکنان نمونه سپاه قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه طی مراسمی که به مناسبت بزرگداشت سالروز ولادت سرور آزادگان جهان اباعبدالله الحسین (ع) و روز سپاه در موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد از تعدادی از فرماندهان و کارکنان نمونه سپاه علی بن ابیطالب(ع) با اهداء لوح سپاس تجلیل شد.



فرمانده سپاه علی بن ابیطالب (ع) در این مراسم با اشاره به نامگذاری سالروز ولادت امام حسین(ع) به نام پاسدار گفت: سپاه مفتخر است که نام امام حسین(ع) تا ابد بر تارک آن می درخشد.



سردار مهدی مهدوی نژاد افزود: سپاه از آغاز انقلاب متولد شد و در تمامی عرصه ها در کنار انقلاب به وظیفه ذاتی خود که همان پاسداری از انقلاب بود ادامه داد.

