فرزام پور رمضان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رویکرد منطقی و برنامه ریزی شده به فعالیتهای جانبی کشاورزی اعم از صنایع تبدیلی و دستی با افزایش سطح اشتغال و ایجاد درآمد می تواند ضمن حفظ بافت روستایی به احیا و توسعه آن کمک شایانی کرده و روستانشینی را اقتصادی تر کرد.

وی اظهار داشت: نوغانداری یا پرورش کرم ابریشم از فعالیتهای قدیمی و جانبی بخش کشاورزی است که در کنار سایر فعالیتهای اصلی کشاورزی هر منطقه به تولید پیله ابریشم به عنوان یک محصول با ارزش جهانی انجام می شود.

مدیر عامل شرکت ابریشم ایران گفت: این حرفه پایه تولید فرآورده های متنوع ابریشمی از قبیل روسری، شال، البسه محلی، چادر شب بوده و از فعالیتهای است که با ایجاد انگیزه اقتصادی، بخش قابل توجهی از نیروی کار فعال و راکد روستائیان می توانند به آسانی به آن مبادرت ورزند و درآمد خوبی همراه با ارزش افزوده مناسب عاید خانوار روستایی شود.

وی افزود: نوغانداری فعالیتی است جانبی که در کنار فعالیتهای اصلی کشاورزی هرمنطقه با سرمایه گذاری اندک اما زود بازده و اشتغال طبقات مختلف سنی حتی نیروهای غیر مولد مانند کودکان و سالخوردگان که درآمد مناسبی را در ابتدای سال که کشاورز محصولی را برای عرضه در دست ندارد، عاید خانوار روستایی می کند.

پور رمضان گفت: گرایش و پایبندی نسبی اقتصادی در کشورهایی از قبیل ایران به کشاورزی موجب شده تا بخش قابل توجهی از جمعیت آنها به سبب تمرکز فعالیتهای زراعی و کشاورزی در روستاها ساکن باشند.

وی در ادامه فصلی و سنتی بودن فعالیتهای کشاورزی، عدم بهره گیری از سیستمهای مناسب در کار، هزینه های بالای تولید و درآمد ناکافی کشاورزان را عواملی عنوان کرد که کشاورزی را با مشکلاتی روبرو ساخته که از جمله آنها می توان از چالشی بنام مهاجرت روستائیان به شهرها و رکود کشاورزی یاد کرد.