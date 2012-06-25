وقتی اشتون دلسوز ملت ایران می شود!/ تأکید بر آغاز تحریم نفتی از ابتدای جولای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا از تصمیم آغاز تحریم نفتی ایران از ابتدای جولای پس از شکست هرگونه پیشرفت درباره برنامه هسته ای ایران سخن گفت.



مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا لحظاتی پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی در پایان نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تکرار ادعاها علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص موضوع هسته ای پرداخت.



اشتون در حالی مدعی حسن نیت غربی ها در خصوص موضوع هسته ای ایران شد که رسما از تصمیم اروپایی ها برای اجرای تحریم نفتی ایران از آغاز ماه جولای خبر داد.



مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه مواضع خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد به تشدید محاصره نفتی ایران ادامه می دهیم.



اشتون در پاسخ به سئوال خبرنگاری که علت تشدید مواضع غربی ها علیه ایران پس از مذاکرات مسکو را از وی پرسید، اظهار داشت معتقدیم به طور مستمر به وضعیت ایران نگاه می کنیم تا ببینیم تحریمها موثر و کارامد باشد و امیدواریم امور از روند خود خارج نشود.



وی مدعی شد : معتقدیم می توانیم از طریق تحریمها فشار بر ایران را افزایش دهیم و با همکاری تمام اعضای اتحادیه اروپا در این مسیر گام برداریم.



وی در توجیه تحریمهای خصمانه و ظالمانه علیه ایران با نادیده گرفتن همکاری مثبت و سازنده و شفاف جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین تاکید مکرر تهران بر مسالمت آمیز بودن فعالیتهای هسته ای و مشروعیت آن بر اساس معاهده ان پی تی، ادعا کرد باید بر ایران فشار وارد کنیم تا این کشور را وارد گفتگوها کنیم و این کشور اثبات کند که حسن نیت دارد.



اشتون رسما از آغاز تحریمهای نفتی علیه ایران خبر داد و البته با گرفتن ژست دلسوزی برای ملت ایران، مدعی شد

ملت ایران را از آثار و پیامدهای تحریمها دور نگه خواهیم داشت.



مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین از نشست غربی ها با شورای همکاری خلیج فارس سخن گفت و آن را مهم توصیف کرد.



اشتون همچنین با موضعگیری یکجانبه درباره سرنگونی یک فروند جنگنده ترکیه ای که به حریم هوایی سوریه تجاوز کرده بود، اعلام کرد تحریمها علیه سوریه ادامه دارد.



وی همچنین از آغاز گفتگوهای راهبردی با مقامات پاکستان خبر داد.