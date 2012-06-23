به گزارش خبرنگار مهر، جعفر روشن بعدازظهر شنبه در مراسم آغاز به کار سی‌امین دوره اردوهای دانش‌آموزی کمیته امداد امام خمینی‌(ره) رهپویان ولایت اظهار داشت: این دانش آموزان از هشت استان کشور به اردوگاه فجر همدان اعزام شده اند.

روشن با بیان اینکه امسال اردوهای کمیته امداد امام خمینی‌(ره) در روزهایی که با عناوین ولایت، خودسازی، ایثار، نشاط و امید و کار، تلاش و ابتکار نامگذاری شده، مقارن است، گفت: در این فرصت استعدادهای نهفته دانش آموزان شکوفا می شود.

وی با تاکید بر اینکه مربیان باید به سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان و تغییر و تحولات دوران بلوغ توجه داشته باشند، گفت: در این اردوها ضمن افزایش اعتماد به نفس، خوباوری، روحیه جمعی، مهرورزی، مشارکت و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به دانش‌آموزان آموزش داده می شود.

رئیس اداره امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان عنوان کرد: استفاده مدبرانه از عواطف جوانان در پاسداری از ارزش‌ها و تقویت روحیه نقادی و نقدپذیری در آنها باید مورد توجه باشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان نیز گفت: دانش آموزان باید علمدار جبهه جهاد و شهادت باشند.

علی‌اکبر فامیل‌کریمی اظهار داشت: باید با توجه به آینده دانش آموزان، در تمام عرصه‌ها نخبه پروری را مد نظر قرار داد.

وی با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی(ره) دارای خانواده ای است که فرزندان آن مسئولیت سنگینی را به دوش می‌کشند، افزود: دانش‌آموزان پیش‌قراولان ایران اسلامی هستند و در آینده عهده‌دار مسئولیت‌های سنگین خواهند شد.

فامیل کریمی با بیان اینکه دانش اموزان باید در مرحله نخست به شخصیت اصیل و برتر خود اذعان داشته باشند، گفت: آینده سازان ایران اسلامی باید روحیه مجاهدت و تلاش را در خود ایجاد کنند.

وی تاکید کرد: فرزندان و نیروهای بسیجی پرورش یافته مکتب اسلام صهیونیسم را زمین‌گیر و آمریکا را به زانو درآورده است.