به گزارش خبرنگارمهر، بیست‌ونهمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن بعدازظهر شنبه، با حضور نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه حجت السلام ‌علی محمدی در هتل قصر مشهد برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه در این مراسم با بیان اینکه قرآن کریم تنها مختص مسلمانان نیست، گفت: قرآن کریم متعلق به جهان بشریت بوده و این کتاب مقدس پاسخگوی نیاز بشریت است.

حجت الاسلام علی محمدی با تاکید بر اینکه روزی خواهد رسید که تمام انسان‌های دنیا به قرآن پناه آورند، افزود: رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران نیز بر پایه قرآن قیام و انقلاب را به پیروزی رساند.

محمدی با اشاره به امام حسین (ع) بیان کرد: امام حسین (ع) بر گردن تمام انسان‌های دنیا به خصوص مسلمانان حق بزرگی داشته و نهضت و قیام او برای اسلام و قرآن بود.

سرپرست اوقاف و امور خیریه کشور ادامه داد: امام حسین(ع) اسوه و الگو تمام بشریت است.

سوق دادن انسان‌ها به سمت اهداف عالیه قرآن

محمدی خطاب به شرکت کنندگان بین‌المللی با بیان اینکه اتهامات نادرست دشمن علیه ایران را باور نکنید، گفت: جمهوری اسلامی ایران تنها در مسیر قرآن و اسلام حرکت کرده و می‌کند و شما اتهامات دشمن علیه ایران را باور نکنید.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: وظیفه مسلمانان تنها خواندن قرآن نیست، بلکه وظیفه‌ آنها سوق دادن انسان‌ها به سمت اهداف عالیه قرآن است.

ایران امروز به رتبه ممتازی در حوزه قرآنی رسیده است

وی ادامه داد: در دوران 30 ساله پس از انقلاب بیش از، هزار و 624 مسابقه کشوری در ایران برگزار شده است از همین رو می‌بینیم با تلاش قرآنیان و رهبری حضرت امام خامنه‌ای امروز ایران به رتبه ممتازی در حوزه قرآنی رسیده است

وی با بیان اینکه راه نجات همگان پناه بردن به قرآن و عترت است، ادامه داد یکی دیگر از مواردی که جمهوری اسلامی ایران به آن توجه ویژه دارد، علاوه بر قرآن، عترت(ع) است

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تصریح کرد: برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم سبب اتحاد بین مسلمانان شده و یکی از بزرگ‌ترین امتیازات شرکت در این مسابقات، تبلیغ و ترویج قرآن و احکام آن برای متسابقین است.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی به دلیل استکبارستیزی و داشتن رهبری همچون امام خمینی به پیروزی رسیده و امروزه انقلاب اسلامی به الگویی برای کشورهای خاورمیانه تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه در نتیجه بیداری اسلامی در سال گذشته چهار نفر از حکام وابسته به مستکبران در کشورهای اسلامی سرنگون شدند، گفت: امروز مردم کشورهای اسلامی با الهام از جمهوری اسلامی در برابر مستکبران و دیکتاتورهای وابسته به سلطه گران ایستاده اند.

قرآن کریم سلطه گری و سلطه پذیری را نفی می کند

وی با اشاره به اینکه قرآن کریم سلطه گری و سلطه پذیری را نفی می کند، تصریح کرد: باید در مقابل سلطه گری و سلطه پذیری ایستاد.

وی سپس با بیان اینکه شرکت بالای جوانان در بیست و نهمین دوره مسابقه های بین المللی قرآن نقطه امید است، عنوان کرد: این جوانان سرمایه ای برای مسلمانان و برای قرآن و دین مبین اسلام در جهان هستند.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: به برکت انقلاب اسلامی، در کشور به مفاهیم قرآنی توجه شده و برگزاری مسابقه ها و محافل قرآنی هر ساله در حال افزایش است.

امام خمینی (ره) به گسترش معارف قرآنی توجه داشت

حجت الاسلام محمدی گفت: امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب به گسترش فرهنگ و معارف قرآنی عنایت ویژه ای داشتند و دارند.

وی با بیان اینکه بیست و نهمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم با حضور 68 کشور جهان 28 خردادماه لغایت دوم تیرماه در تهران برگزار شده است، گفت: 56 نفر از قاریان قرآن و بقیه در رشته های حفظ و پژوهشهای قرآنی شرکت کردند.