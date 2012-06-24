مسئولان فکری به حال انحلال تیم فیروزصفه کنند

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان به وضعیت فوتسال کشور اظهار داشت: ده‌ها جوان اصفهانی در تیم‌های ماهان و فیروزصفه به میدان می‌روند و این دو تیم حق بسیاری بر گردن فوتسال کشور دارند اما متاسفانه قرار نیست فصل آینده در لیگ برتر تیم‌داری کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه هیچکس توجهی به این مسئله نمی‌کند و برایشان فرقی نمی‌کند که فوتسال اصفهان با این وضعیت به قهقرا می‌روند.

سرپرست تیم فوتسال فیروزصفه بیان داشت: دو باشگاه ماهان و فیروزصفه در جلسه با مسئولان کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال شرکت نکردند و به وضعیت فوتسال کشور اعتراض داشتند اما متاسفانه بعد از این مسئله هیچکس نپرسید که چرا شما به این جلسه نیامدید و مشکل شما چه بود.

وی با بیان اینکه انحلال فیروزصفه ضربات سنگینی به فوتسال استان اصفهان وارد می‌کند، اضافه کرد: مسئولان توجهی به انحلال تیم فوتسال فیروزصفه ندارند و حاضرند لیگ را با ۱۲ تیم برگزار می‌کنند و گویا انحلال دو باشگاه بزرگ ماهان و فیروزصفه اصلا برایشان مهم نیست و این در حالیست که انحلال این دو باشگاه ضربات جبران‌ناپذیری به فوتسال کشور وارد خواهد کرد.