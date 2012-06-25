38 هزار واحد مسکن مهر خوزستان پایان کار دریافت کرده اند

محمد شهید زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مجموع 62 هزار و 324 نفر در طرح مسکن مهر ثبت نام کرده اند که از این تعداد 59 هزار و 264 نفر به منظور دریافت تسهیلات با بانک قرارداد بسته اند.

وی با اشاره به تخصیص بیش از 471 میلیارد و 365 میلیون تومان برای واحدهای مسکن مهر افزود: هزینه و تعهدات پرداخت تسهیلات این طرح ها با میانگین هر واحد زیر هشت میلیون تومان است.



شهیدزاده با مطلوب و اثرگذار دانستن این طرح تصریح کرد: در این راستا مشکل 60 هزار خانوار روستایی رفع شده است.



وی افزود: از تعداد متقاضیانی که با بانک قرارداد بسته اند، تاکنون برای 50 هزارو 740 نفر نقشه ترسیم شده است.



مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان همچنین از اسکلت بندی و سقف گذاری 46 هزار و 53 واحد خبر داد و گفت: تاکنون در حدود 38 هزار و 900 واحد پایان کار دریافت کرده اند.



وی به تاکید استاندار خوزستان مبنی بر تسریع در ساخت واحدهای مسکن مهر استان اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه در سالهای آخر اجرای طرح مسکن مهر هستیم و با عنایت به حمایتهای صورت گرفته امیدواریم به رغم وقفه ای که اخیرا در بانکها برای پرداخت تسهیلات صورت گرفته، طرح مسکن مهر را به نتیجه برسانیم.



شهید زاده به عملکرد اجرای طرح مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر استان اشاره کرد و گفت: در این طرحها 12 هزار و 374 نفر متقاضی به بانک معرفی شده اند که تا کنون 11 هزار و 634 نفر با بانک قرارداد بسته اند.



وی با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته از جمله اجرای فنداسیون برای10 هزار و 721 واحد و دیوار چینی 9 هزار واحد، افزود: در مجموع ساخت پنج هزار و 421 واحد تا کنون به اتمام رسیده است.



مدیر کل بیناد مسکن خوزستان اظهار کرد: تعداد چهار هزار و 647 واحد تا پایان سال 90 و تعداد 774 واحد در سه ماهه اول امسال تکمیل شده اند که در مجموع تسهیلاتی به میزان 240 میلیارد تومان و به طور میانگین هر واحد 20 میلیون و 700 هزار تومان به آنها اختصاص داده شد.