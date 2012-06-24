ملخ ها دماوند و فیروزکوه را رها نمی کنند!

به گزارش خبرنگار مهر، دو نوع ملخ polysarcus Ellxrsiuns و Brudipur lapitus ملخ های بومی موجود در منطقه فیروزکوه و دماوند هستند که عمده خسارت وارده، مربوط به ملخ بادنجانی بدون بال یعنی Brudipur lapitus است.

ملخ های بومی مهاجر در ارتفاع بالای 1700 متر زندگی می کنند و به علت چرای بی رویه دام و بارندگی زیاد امسال 10 هزار هکتار از اراضی را آلوده کرده اند.

کانون اصلی این ملخ ها امین آباد است و روستاهای گاوده، درده، سرانزا، سرخه دشت، امین آباد، حصار بن، زرین دشت و سیمین دشت بیشترین هجوم ملخ ها را به خود دیده اند.

وجود ملخ به تعداد پنج عدد در هر متر مربع به منظور حفظ توازن و تعادل طبیعت ضروری است و این حشرات با خورده شدن از سوی پرندگان و برخی حشرات دیگر، نقش بی بدیلی در حفظ چرخه طبیعت بر عهده دارند ولی اگر تعداد این آفت از آستانه اقتصادی آن(پنج عدد در هر مترمربع) بالاتر رود، می تواند به عاملی خسارت زا بدل شود.

مسئول حفاظت نباتات فیروزکوه در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: از نظر بیولوژی این ملخ ها تخمشان را در 10 سانتی متری خاک می گذارند و سرمای زمستان هم تأثیری بر آنها ندارد.

سیف الله کارده گر افزود: سمپاشی این مناطق با چهار دستگاه پشت تراکتوری و پنج دستگاه فرقونی در 5100 هکتار از اراضی در پنج نوبت انجام شده که سالهای قبل، فقط یکبار انجام می شده است.

غذای این ملخ ها در اولویت اول، پهن برگها (یونجه و گلپر)، درختان میوه(هلو و گردو) و نازک برگ(غلات) است؛ بزرگترهای این ملخ ها نیز با توجه به زیاد شدن جمعیت و عدم دسترسی به غذا حتی کوچکترها را نیز می خورند!

عمر مفید این ملخ ها سه ماه است که هر ملخ بالغ 40 تا 45 تخم می گذارد و اگر سرمای دیررس بهاره به این تخم ها بخورد، تخم ها تفریخ نمی شوند که امسال آن سرما نبوده و با بارندگی بیشتر، این تخم ها تفریخ شدند.

یکی از کشاورزان این منطقه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از ضرر 20 درصدی به برخی مزارع کشاورزی توسط این ملخ ها که بیشتر درختان پهن برگ را هدف قرار دادند، خبر داد.

رضا باطبی گفت: امسال در نهایت با هجوم ملخ ها به درختان پهن برگ، میوه های درختان منطقه نسبتا ریزتر خواهند بود.

محمد ترکیان معاون فنی جهاد کشاورزی دماوند نیز به خبرنگار مهر اظهار داشت: دیده بانی، کانون یابی و مبارزه با ملخ در دستور کار ما بوده و امسال شش اکیپ دیده بانی و مبارزه تشکیل شده که با حداقل خسارت، ملخ ها کنترل شده اند.

در زمینه رویارویی با چنین آفاتی، دو شیوه مکانیکی و شیمیایی در نظر گرفته می‏‏ شود که این اقدامات در سه ماه اخیر با مشارکت مسئولان امر انجام شده اما هنوز در خیابانها و جاده های دماوند و فیروزکوه، ملخ ها جولان می دهند.

هجوم ملخ و یا هر آفت دیگری به اراضی زراعی به متغیرهایی نظیر شرایط اقلیمی، میزان بارندگی، دمای محیط و ... بستگی دارد و تغییرات عواملی از این دست، می‏ تواند در حمله آفات به اراضی زراعی مؤثر باشد.

مبارزه شیمیایی به دلیل آلوده کردن آبهای زیرزمینی و خطرناک بودن، به خصوص در زمان تعلیف و چرای دام، پیشنهاد نمی شود ولی به گفته مسئولان و کارشناسان امر، با استفاده از اعتبارات طرح مشترک سپاه، بسیج و جهاد کشاورزی می توان با مبارزه مکانیکی(جمع آوری دستی ملخ ها) ضمن اشتغالزایی، از سایر مضرات بعدی مبارزه شیمیایی جلوگیری کرد.

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گزارش و عکس: مجید بلوری