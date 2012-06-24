تدوین استانداردهای ملی و بین المللی برای صادرات کالاهای دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای استفاده بهینه از توانمندیهای علمی، فنی، تجربی و اهرمها و اختیارات قانون، تفاهم نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان ملی استاندارد ایران به امضا رسید.

بر این اساس اقدام به تدوین استانداردهای بومی برای کالاهای دانش بنیان در حوزه فعالیتهای ستادهای فناوری، کانونهای هماهنگی دانش و صنعت و طرحهای کلان ملی، بررسی روشهای ارزیابی استانداردها و تعیین مراکز مربوط برای تدوین استانداردهای منطقه ای و بین المللی، ارتقای کیفیت محصولات دانش بنیان و تجاری سازی نتایج تحقیقات خواهد شد.



با امضای این تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری متعهد شد تا از نظرات کارشناسی سازمان در طرحها و پروژه های مرتبط با استانداردسازی محصولات دانش بنیان استفاده کند ضمن آنکه متعهد شد تا در استفاده حداکثری از امکانات موجود آزمایشگاهی در طرحها و پروژه ها اقدام کند.



در مقابل سازمان ملی استاندارد ایران متعهد شد تا اقداماتی نظیر ایجاد بستر و زمینه لازم برای تسهیل اجرای موضوعات مورد تفاهم، تدوین استانداردهای منطقه ای و بین المللی در راستای صادرات کالاهای دانش بنیان، بررسی و اولویت بندی موضوعهای پیشنهادی معاونت علمی برای تدوین و بازنگری وارتقای استانداردهای فنی، همکاری حداکثری در استفاده از آزمایشگاه های مرجع و همکار و مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی با همکاری معاونت علمی انجام دهد.



علاوه بر این سازمان ملی استاندارد متعهد شد تا در تسهیل و تسریع صدور مجوز برای استقرار آرمایشگاه های آزمون کیفیت که از سوی ستادهای راهبردی فناوری در کشور ایجاد شده است زمینه های لازم را فراهم کند.



اعتبار این تفاهم نامه از زمان امضای آن 2 سال است که با توافق طرفین این مدت قابل تمدید است.