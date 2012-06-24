36 طرح مهر ماندگار در کرمان طی سال 92 تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تکلوزاده شنبه شب در نشست شورای برنامه ریزی استان کرمان که با حضور معاون نظارت و ارزیابی برنامه و بودجه وزارت کشور و اعضای شورا برگزار شد، اظهار داشت: در مجموع 36 طرح مهر ماندگار در استان کرمان قرار است اجرا شود.

وی ادامه داد: مسئولینی که این طرحها مربوط به دستگاه متبوعه آنها است باید هر چه سریعتر با تامین اعتبار مورد نیازاین طرحها، اقدام به تکمیل آن کنند.

معاون برنامه ریزی استاندار کرمان گفت: مهلت اتمام این طرحها نیمه اول سال 92 اعلام شده است.

تکلوزاده تصریح کرد: با توجه به فرصت باقیمانده دستگاههای اجرایی مشکلات اجرای این طرحها را شناسایی و هر چه سریعتر برای رفع آن اقدام کنند.

وی همچنین به مصوبات سفرهای هیئت دولت به استان کرمان اشاره کرد و اظهار داشت: دستگاههای اجرایی گزارش پیشرفت پروژه ها و طرحهای خود را به صورت هفتگی در سامانه ثبت کنند تا پیشرفت فیزیکی طرحها به روز شده باشد.

این مسئول به عدم جذب بخشی از اعتبارات عمرانی سال 90 نیز اشاره کرد و اظهار داشت: مسئولین دستگاههای اجایی هر چه سریعتر اقدامات لازم برای جذب این اعتبارات را انجام دهند.