به گزارش خبرنگار مهر،‌ دکتر نسرین سلطانخواه، در همایش تحقق بخشی به شعار سال 91 در مسیر ارتقای کیفیت و استاندارد سازی در پاسخ به خبرنگار مهر، با اشاره به امضای تفاهم نامه میان این معاونت و سازمان ملی استاندارد سازی ایران، افزود: بر اساس این تفاهم برای کالاهای دانش بنیان و دانش محور که برای اولین بار در کشور تولید می شوند شاخص های استاندارد تدوین می شود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه بر اساس این شاخص ها، کیفیت کالاهای دانش بنیان ارزیابی و بررسی می شوند، اظهار داشت: پس از بررسی کیفی کالاهای دانش بنیان لازم است تا آزمایشگاههای مرجعی در کشور باشد تا بر اساس شاخص های استاندارد اقدام به ارزیابی کالاهای دانش بنیان کند.



وی مرجع تدوین شاخص های استاندارد و راه اندازی آزمایشگاه های مرجع را سازمان ملی استاندارد ایران دانست و یادآور شد: با امضای این تفاهم نامه میان معاونت علمی و سازمان ملی استاندارد، آزمایشگاه های موجود تقویت و در صورت نیاز آزمایشگاه های جدید ایجاد خواهد شد.



سلطانخواه با اشاره به وضعیت آزمایشگاه های مرجع موجود در کشور، خاطرنشان کرد: در حال حاضر از سوی ستادهای فناوری شبکه های آزمایشگاهی ایجاد شده است که با امضای این تفاهم نامه با همکاری سازمان ملی استاندارد برخی از آزمایشگاه هایی که دارای توانمندیهای بیشتری هستند تجهیز می شوند تا به عنوان آزمایشگاه های مرجع و مورد اعتماد سازمان استاندارد، اقدام به بررسی کالاهای دانش بنیان کنند.



معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین تاکید کرد: تدوین شاخص های استاندارد شامل کلیه حوزه های فناوریهای اولویت دار کشور می شود.