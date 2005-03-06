وزير امور خارجه چين: اعضاي گروه شش جانبه بايد نگراني هاي كره شمالي را در نظر بگيرند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، در ادامه رايزني ها براي بازگشت كره شمالي به گفتگوها "لي ژائو ژينگ" وزير امور خارجه چين اعلام كرد كه گفتگوهاي شش جانبه براي حل بحران مربوط به برنامه هاي هسته اي كره شمالي تنها راه حل واقع بينانه اين مساله بغرنج و پيچيده است.

همچنين اين مقام چيني در ادامه از طرفهاي گفتگو كننده خواست تا نگراني هاي پيونگ يانگ را در نظر بگيرند.

لي كه در حاشيه كنگره ملي خلق چين با خبرنگاران صحبت مي كرد اعلام داشت:" هدف چين ايجاد منطقه عاري از سلاحهاي هسته اي و توام با صلح و ثبات در شبه جزيره كره است و ما معتقديم كه اين مساله مي تواند از طريق گفتگو حل و فصل شود و اين روند بايد ادامه پيدا كند".

گرچه وي از اظهار نظر در اين خصوص كه آيا چين براين باور است كه كره شمالي به تسليحات هسته اي دست يافته است يا خير، خود داري كرد ليكن اين مقام چيني ابراز اميدواري كرد كه طرفهاي مربوطه بويژه طرفهاي اصلي (آمريكا و كره شمالي) بتوانند به مسئوليت خود عمل كنند وازخود انعطاف، صداقت و بردباري بيشتري به خرج دهند و براي باز كردن مجدد باب گفتگوها در آينده نزديك و پيشرفت بيشتر در گفتگوها كار و تلاش كنند.

اظهارات اين مقام چيني در حالي است كه در جبهه مقابل نيز فعاليت هائي در اين مورد در حال انجام است كره جنوبي كه در نقطه مقابل قرار دارد اعلام كرد كه "سانگ مين سون" معاون وزير امور خارجه و رئيس گفتگو كنندگان خود در خصوص برنامه هاي هسته اي كره شمالي را 9 الي 12 مارس براي بحث پيرامون احياء اين گفتگو راهي روسيه خواهد كرد گرچه روسيه به اندازه چين از نفوذ لازم براي قانع كردن كره شمالي براي بازگشت به گفتگو برخوردار نيست ليكن به نظر مي رسد آمريكا به عنوان طرف اصلي گفتگو كننده سعي دارد با فعال كردن روسيه در اين امر و همراهي اين كشور با چين كه هر دو در اين گفتگو اهداف مشترك يعني چانه زني با آمريكا در روابط دو جانبه را دنبال مي كنند بتواند به فرايند گفتگوها سرعت بيشتري بخشد.

اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه علاوه بر دو كشور چين و روسيه، كره شمالي نيز سعي دارد با استفاده از فرايند چانه زني تضمينهاي لازم را از ژاپن و آمريكا براي همكاريهاي بعدي دريافت كند.