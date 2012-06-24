  1. دانشگاه و فناوری
۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۱

آمادگی ناسا برای رصد قوی ترین پرتوهای پرانرژی کیهان

آمادگی ناسا برای رصد قوی ترین پرتوهای پرانرژی کیهان

ناسا اعلام کرد دکل بزرگ آرایه تلسکوپی اسپکتروسکوپی هسته ای آن موسوم به NuSTAR مستقر شده و برای رصد قوی ترین پرتوهای ایکس پرانرژی در کیهان آماده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمایشگاه پیرانش جت ناسا در پاساندا در کالیفرنیا اعلام کرد: پنجشنبه هفته گذشته یعنی 9 روز پس از پرتاب این تلسکوپ، مهندسان در مرکز کنترل ماموریت، سیگنالی را به فضاپیما ارسال کردند تا دکل 33 فوتی خود را باز کنند. این دکل به فضاپیما کمک می کند برای نخستین بار تصاویر شفافی از پرتوهای ایکس پرانرژی تهیه کند.

با جداشدن آینه های تلسکوپ از آشکار ساز، این دکل فاصله مورد نیاز برای تمرکز بر پرتوهای ایکس را فراهم خواهد کرد.

یوجین کیم مدیر پروژه NuSTAR در آزمایشگاه  پیرانش جت ناسا، این دکل را یک شاهکار مهندسی عنوان کرد و گفت: این دکل اکنون در موقیعت نهایی خود قرار گرفته است.

فرایند کامل بازشدن این دکل حدود 26 دقیقه به طول انجامید و استقرار موفقیت آمیز آن شادی مهندسان و کیهان شناسان برروی زمین را در پی داشت.

گروه NuSTAR  اکنون بررسی قابلیت های جهت یابی و حرکت ماهواره و تراز مورد نظر دکل را را آغاز و طی حدود 5 روز تلسکوپ NuSTAR برای تهیه نخستین تصاویر نوری آماده می کند.

کد مطلب 1633446

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