21 روستای شهرستان خمین با مشکل کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیر الله سلطانی با بیان کمبود آب در 21 روستای خمین افزود: آب آشامیدنی برخی ازاین روستاها نظیر آشیانه بالا و پایین، امامزاده خشتیجان، بیلاق، کمانکش در تمام فصول سال گذشته و هم اکنون با تانکر و آبرسانی سیار تامین می شود.

وی اظهارداشت: برای مبارزه با خشکسالی و پشت سر گذاشتن این بحران در برخی از این روستاها نظیر بیلاق، کمانکش و امامزاده خشتیجان چاه حفر شد، اما آب تامین نشد.

وی گفت: در روستاهایی که با کمبود آب مواجه هستند اقداماتی نظیر حفر چاه، کف شکنی، راه اندازی چاه دوم وحفر چاه جدید در حال انجام است.

وی از روستاییان خواست الگوی مصرف را رعایت کنند تا بحران آب سپری شود.

101 روستا در شهرستان خمین با 13 هزار مشترک تحت پوشش خدمات آب و فاضلاب روستایی قرار دارند.