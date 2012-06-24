اتمام اجرای 4 طرح آبخیزداری در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرمرادی صبح یکشنبه در جریان بازدید از روند اجرای طرح آبخیزداری حرام لوی چالدران با بیان اینکه امسال اجرای 13 طرح بزرگ آبخیزداری با هدف احیای مراتع و جلوگیری از فرسایش خاک و کاهش خطرات سیل در مناطق مختلف استان برنامه ریزی شده بود، افزود: تا کنون 9 طرح به بهره برداری رسیده و 4 طرح نیز تا پایان تیرماه سال جاری به اتمام می رسد.

وی هدف از اجرای طرحهای آبخیزداری در آذربایجان غربی را افزایش راندمان کشاورزی در قالب سدهای ملاتی و خشکه چین دانست و با بیان اینکه متوسط پیشرفت فیزیکی طرحها 80 درصد است، ادامه داد: 20 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای 4 طرح آبخیزداری شامل بندله پیرانشهر، علم شاه تکاب، حرام لوی چالدران و خلیفان ارومیه اختصاص یافته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه چالدران به دلیل داشتن شرایط خاص منطقه ای و وقوع سیلهای طغیان گر، امسال مورد توجه مسئولان استانی و شهرستانی قرار گرفته، اظهار داشت: در این راستا با اتمام اجرای طرح آبخیزداری حرام لو که با شش میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات مدیریت بحران استان اجرا می شود مشکل سیل در این شهرستان حل می شود.

پیرمرادی افزود: از مجموع سه میلیون و 300 هکتار از حوزه آبخیزداری آذربایجان غربی تا کنون در 600 هزار هکتار آن، عملیات آبخیزداری انجام گرفته است که امسال نیز با پایان عملیات اجرایی این طرحها این میزان عملیات به 756 هزار هکتار افزایش می یابد.

وی سرانه فضای سبز آذربایجان غربی را 4 صدم هکتار عنوان کرد و افزود: آذربایجان غربی بالغ بر4 میلیون و 300 هزار هکتار عرصه داشته که از این میزان بیش از 2 میلیون و 700 هزار هکتار را عرصه های ملی و منابع طبیعی داده و این در حالی است که از نظر سرانه فضای سبز در رتبه پایینی قرار گرفته و امید واریم این سرانه در طول برنامه پنجم توسعه به 25 صدم هکتار افزایش یابد.

وی از در دست مطالعه قرار گرفتن بالغ بر 20 هزار هکتار از جنگلهای زاگرس واقع در شهرستان سردشت برای توسعه جنگل کاری خبر داد و گفت: این طرح به منظور تهیه طرح جنگلداری چند منظوره، صیانت از جنگلهای زاگرس ، اجرای پروژه های توسعه جنگل، غنی سازی جنگل با بذز و نهال و مراقبت و نگهداری مناطق احیایی اجرا می شود.

وی مساحت جنگلهای آذربایجان غربی را بیش از 101هزار هکتار عنوان و با اشاره به اینکه عمده جنگلها درسردشت و پیرانشهر واقع شده، اظهار داشت: این جنگلها از گونه های بسیار متنوع و نادر تشکیل شده که احیا، حفاظت و مراقبت آن از الویتهای ویژه این اداره کل بوده و در این راستا امسال با مشارکت ارگانها و مردم سطح جنگلها، جلوگیری از تخریب درختان و سرانه فضای سبز را ارتقا می دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از ایجاد کمربند حفاظتی و تعیین حدود عرصه های ملی با اراضی اشخاص طی امسال خبر داد و اظهار داشت: این طرح با هدف کاهش تعرضات و تخریبات در عرصه های ملی، تعیین مرز بین اراضی ملی و اشخاص طراحی شده است.

پیرمرادی از اختصاص 14 میلیارد ریال اعتبار برای صیانت از منابع طبیعی و اجرای طرحهای جنگل کاری و آبخیزداری طی سال جاری خبر داد و اظهار داشت: این میزان اعتبار از محل اعتبارات افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی برای دو بخش جنگل و آبخیزداری اختصاص یافته است.

وی افزود: از محل فروش اموال مازاد مجموعه وزارت جهاد کشاورزی بالغ بر 810 میلیارد ریال اعتبار به حساب صندوق حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور واریز شده که باید با برنامه ریزی بتوانیم سهم استفاده مجریان و بهره برداران عرصه های منابع طبیعی از این صندوق را در سطح استان ارتقا دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از ایجاد کمربند حفاظتی و تعیین حدود عرصه های ملی با اراضی اشخاص طی امسال خبر داد و اظهار داشت: این طرح با هدف کاهش تعرضات و تخریبات در عرصه های ملی، تعیین مرز بین اراضی ملی و اشخاص طراحی شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی همچنین از اختصاص 14 میلیارد ریال اعتبار برای صیانت از منابع طبیعی و اجرای طرحهای جنگل کاری و آبخیزداری طی سال جاری خبر داد و اظهار داشت: این میزان اعتبار از محل اعتبارات افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی برای دو بخش جنگل و آبخیزداری اختصاص یافته است.

پیرمرادی یادآور شد: طی سال گذشته از محل اعتبارات افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قانون ماده 25، بیش از 114 میلیارد ریال برای توسعه عملیات در دو بخش جنگل و آبخیزداری تزریق شده و 10 میلیارد ریال از این اعتبار برای اجرای عملیات آبخیزداری و بقیه برای توسعه جنگلکاری اختصاص یافته است.