حمله کنندگان به شیخ علی سلمان به دنبال سوزاندن کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، "شیخ عیسی قاسم" روحانی برجسته بحرینی در واکنش به حمله به "شیخ علی سلمان" دبیر کل جمعیت الوفاق اسلامی بحرین بیانیه ای صادر کرد.

شیخ علی سلمان شخصیتی حکیم و وطن پرست است که کشور به عدل وحکمت وی نیاز مبرم دارد. وی خود را وقف مردم و کشور کرده است.

عیسی قاسم بیان کرد: حمله به شیخ علی سلمان نه تنها از سوی مردم بحرین که از جانب همه دلسوزان به کشور محکوم است.

در این بیانیه آمده است: کسانی که به شیخ علی سلمان حمله کرده اند قصد به آتش کشیدن کشور را دارند و ارزش این شخصیت والا را نمی دانند.

عیسی قاسم بیان کرد: به امنیت کشور بها بدهید، از کینه ورزی دست بردارید و آن را بر سر مردمش خراب نکنید.

همچنین علامه سید عبدالله الغریفی نیز در واکنش به این حمله ضد شیخ علی سلمان بیان کرد: حمله روز جمعه نیروهای امنیتی به شیخ علی سلمان و دیگر رهبران مخالف نگران کننده است.

وی افزود: این اقدام در راستای استمرار سیاستهای سرکوبگرانه غیر قابل توجیه رژیم انجام می شود در حالی که همه خیرخواهان بحرین به دنبال راهکاری برای حل بحران هستند.

الغریقی خاطرنشان کرد: این اقدام محکوم است و به منظور حفظ سلامت کشور و ثبات آن باید مسببان آن مجازات شوند.

شایان ذکر است در حمله روز جمعه نیروهای امنیتی رژیم بحرین به دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین وی از ناحیه کتف زخمی شده بود.علاوه بر وی تعدادی دیگر از اعضای جمعیت الوفاق از جمله جواد فیروز زخمی شده بودند.