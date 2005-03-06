تهديد بازيكنان پرسپوليس: به اهواز نمي رويم // جلسه امروز پروين با كاشاني بي نتيجه ماند

به گزارش خبرنگار" مهر" اعضاي هيات مديره باشگاه پرسپوليس طي ماههاي گذشته تلاش كرده اند تا با كمك گرفتن از سازمان تربيت بدني بدهي هاي خود نسبت به بازيكنان وكادرفني اين تيم را پرداخت كنند، اما عملا تا اين لحظه موفق به اين كار نشده اند.

با نزديك شدن به زمان سررسيد قسط دوم پيش پرداخت دوم بازيكنان به دليل مشكلات مالي باشگاه علي پروين و آرش فرزين ازچكهاي شخصي خود مبلغ قسط دم بازيكنان را پرداخت كردند، اما تعدادي ازاين چك ها امروزنقد نشد.

بازيكناني كه امروزچك هايشان نقد نشد تهديد كردند درصورت دريافت نكردن مبالغ پيش قسط دوم قرارداد خود روزپنجشنبه اين تيم را در بازي برابر استقلال اهوازهمراهي نخواهند كرد.

ازسوي ديگرجعفركاشاني ظهر امروز وقبل ازحضور پروين درتمرينات پرسپوليس به دفترمحل كاراو رفت ودرمورد مسائل مالي دقايقي را با مديرفني سرخپوشان به گفتگو پرداخت. دراين جلسه طرفين نسبت به عدم پرداخت طلبهاي بازيكنان توسط باشگاه انتقاد كردند.

پس ازاين جلسه علي پروين راهي ورزشگاه كارگران شد ودرجلسه اي كه با بازيكنان داشت اعلام كرد: همه آنها براي مشخص شدن وضعيت مالي شان ساعت 12 فردا به مقابل دفترباشگاه مراجعه كنند.

دراين جلسه عنوان شد ازآنجا كه ديداربا استقلال اهوازآخرين بازي اين تيم درسال 1383 است، بازيكنان بايد طلبهاي خود را دريافت كنند تا درطول تعطيلات به مشكل نخورند. همه اين اتفاقات درحالي رخ مي دهد كه باشگاه پرسپوليس بدهيهاي ديگري نيزبه بازيكنان قبلي وورزشگاهها ونهادهاي ديگر دارد كه درآينده اي نزديك براي اين باشگاه دردسرسازخواهد شد.