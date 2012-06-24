  1. حوزه و دانشگاه
۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۳۲

حمایت سازمان صنایع هوایی از دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد

حمایت سازمان صنایع هوایی از دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد

رئیس دانشگاه تفرش از انعقاد تفاهم نامه همکاری بین سازمان صنایع هوایی کشور و دانشگاه تفرش خبر داد و گفت: این سازمان از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تفرش حمایت خواهد کرد.

دکتر احمد رضا ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تقویت ارتباط با صنعت گفت: دانشگاه تفرش در این راستا تاکنون جلسات متعددی با مدیران صنایع برگزار کرده است.

وی افزود: یکی از این صنایع سازمان هوایی کشور است که در سمینار یک روزه ای که با این سازمان برگزارکردیم تفاهم نامه‌ای به امضاء طرفین رسید که به موجب آن مقرر شد بین دانشگاه و سازمان هوایی کشور بحث های علمی و پروژه های صنعتی تبادل شود.
 
رئیس دانشگاه تفرش افزود: همچنین سازمان هوایی کشور آمادگی خود را برای ارایه پروژه های صنعتی سازمان به دانشگاه تفرش عنوان کرد.
 
وی خاطرنشان کرد: همچنین در راستای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه مدیران کل صنایع استان را در ماه جاری دعوت خواهیم کرد تا در دانشگاه حضور یافته و درباره چگونگی ارتباط و تعامل دانشگاه و صنعت به بحث و تبادل نظر خواهیم پرداخت.
 
ربانی درباره درآمد دانشگاه از صنعت گفت: دانشگاه تفرش درآمد چندان قابل توجهی از ارتباط با صنعت نداشته اما با گام هایی که در این زمینه برداشته است درحال ارتقاء ارتباط صنعت و دانشگاه و افزایش درآمد دانشگاه از این طریق است.

 
کد مطلب 1633521

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