برگزاری هفته هنر استانها در خارج کشور/زبان هنر رساترین شیوه برای معرفی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی شنبه شب در مراسم افتتاحیه هفته هنر کردستان در فرهنگ سرای نیاوران تهران اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است که هفته هنر استانها در کشورهای خارج نیز برگزار شد و این کار از ابتدای سال جاری در دستور کار قرار گرفته است و این کار به عنوان یکی از برنامه های معاونت هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دنبال می شود.

وی ادامه داد: برگزاری هفته های هنر استانها در تهران و کشورهای خارج فرصت ارزشمندی در راستای معرفی توانمندی های سراسر کشور در عرصه های فرهنگی و هنری به شمار می رود و به همین دلیل است که طی دو سال اخیر توجه خاصی به برگزاری این هفته های هنر در تهران صورت گرفته است و به دلیل اهمیت آن برگزاری این طرح برای کشورهای همسایه خارجی نیز برنامه ریزی می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه عنوان کرد: با برگزاری هفته های هنر استانها در تهران فرصت ارزشمندی در راستای معرفی بخشی از توانمندی های هنرمندان و فعالان این بخش فراهم می شود و خوشبختانه طی دو سال اخیر برگزاری این برنامه ها با استقبال خوب مردم نیز مواجه شده است.

وی گفت: با توجه به اینکه اقشار مختلف مردم از اقوام و استانهای مختلف در تهران زندگی می کنند بنابراین میزان استقبال از برنامه های هفته های هنر بسیار خوب است و انتظار می رود که استانها با برنامه ریزی بهتر و با حمایت های صورت گرفته از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به برگزاری هفته های هنر اقدام کنند.

حسینی برگزاری هفته های هنری استانها را فرصت خوبی در راستای تحکیم پایه های وحدت در کشور عنوان کرد و افزود: با برگزاری برنامه های این چنین زمینه برای تقویت فرهنگ ملی ایران اسلامی فراهم می شود و فرصت خوبی در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن نیز به وجود می آید.

وی به برگزاری هفته هنر استان کردستان در کشور عراق اشاره کرد و یادآور شد: برنامه ریزی های اولیه برای برگزاری هفته هنر کردستان در استان اربیل عراق صورت گرفته است و هنرمندان استان کردستان می توانند از این فرصت برای معرفی توانمندی های خود به کشور همسایه و دوست عراق استفاده کنند.

هفته هنر کردستان به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان شنبه شب و با حضور معاون اول رئیس جمهور و نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی در فرهنگ سرای نیاوران تهران افتتاح شد و تا روز هفتم تیرماه با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی و هنری ادامه دارد.