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۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۸

حسینی:

برگزاری هفته هنر استانها در خارج کشور/زبان هنر رساترین شیوه برای معرفی ایران است

برگزاری هفته هنر استانها در خارج کشور/زبان هنر رساترین شیوه برای معرفی ایران است

سنندج - خبرگزاری مهر: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری هفته هنر استانها در کشورهای خارجی خبر داد و گفت: برنامه ریزی های اولیه برای اجرایی کردن این مهم انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی شنبه شب در مراسم افتتاحیه هفته هنر کردستان در فرهنگ سرای نیاوران تهران اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است که هفته هنر استانها در کشورهای خارج نیز برگزار شد و این کار از ابتدای سال جاری در دستور کار قرار گرفته است و این کار به عنوان یکی از برنامه های معاونت هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دنبال می شود.

وی ادامه داد: برگزاری هفته های هنر استانها در تهران و کشورهای خارج فرصت ارزشمندی در راستای معرفی توانمندی های سراسر کشور در عرصه های فرهنگی و هنری به شمار می رود و به همین دلیل است که طی دو سال اخیر توجه خاصی به برگزاری این هفته های هنر در تهران صورت گرفته است و به دلیل اهمیت آن برگزاری این طرح برای کشورهای همسایه خارجی نیز برنامه ریزی می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه عنوان کرد: با برگزاری هفته های هنر استانها در تهران فرصت ارزشمندی در راستای معرفی بخشی از توانمندی های هنرمندان و فعالان این بخش فراهم می شود و خوشبختانه طی دو سال اخیر برگزاری این برنامه ها با استقبال خوب مردم نیز مواجه شده است.

وی گفت: با توجه به اینکه اقشار مختلف مردم از اقوام و استانهای مختلف در تهران زندگی می کنند بنابراین میزان استقبال از برنامه های هفته های هنر بسیار خوب است و انتظار می رود که استانها با برنامه ریزی بهتر و با حمایت های صورت گرفته از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به برگزاری هفته های هنر اقدام کنند.

حسینی برگزاری هفته های هنری استانها را فرصت خوبی در راستای تحکیم پایه های وحدت در کشور عنوان کرد و افزود: با برگزاری برنامه های این چنین زمینه برای تقویت فرهنگ ملی ایران اسلامی فراهم می شود و فرصت خوبی در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن نیز به وجود می آید.

وی به برگزاری هفته هنر استان کردستان در کشور عراق اشاره کرد و یادآور شد: برنامه ریزی های اولیه برای برگزاری هفته هنر کردستان در استان اربیل عراق صورت گرفته است و هنرمندان استان کردستان می توانند از این فرصت برای معرفی توانمندی های خود به کشور همسایه و دوست عراق استفاده کنند.

هفته هنر کردستان به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان شنبه شب و با حضور معاون اول رئیس جمهور و نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی در فرهنگ سرای نیاوران تهران افتتاح شد و تا روز هفتم تیرماه با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی و هنری ادامه دارد.

کد مطلب 1633525

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