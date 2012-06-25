به گزارش خبرنگار مهر، محمود رسولی نژاد امروز در نشستی خبری در پاسخ به پرسش مهر در خصوص انتقال ترمینال زیارتی فرودگاه مهرآباد به فرودگاه امام خمینی (ره) و کاهش ترافیک هواپیما در مهرآباد، اظهار داشت: در سال 1390، 13.5 میلیون مسافر در فرودگاه مهرآباد جابه جا شدند در حالی که این تعداد در فرودگاه امام خمینی (ره) 5.5 میلیون مسافر بود.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور افزود: براساس برنامه ریزی انجام شده، باید در طول پنج سال آینده، جابه جایی مسافر را در فرودگاه مهرآباد به 8 میلیون نفر کاهش دهیم و تعداد مسافر در فرودگاه امام خمینی (ره) به 25 میلیون مسافر افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه یکی از زیرساختهای تحقق این هدف، افزایش ترمینالها و ترمینال اختصاصی زیارتی در فرودگاه امام است، گفت: ترمینال زیارتی فرودگاه امام با زیربنای 45 هزار مترمربع و حدود 100 میلیارد تومان اعتبار باید ساخته شود که تا کنون 15 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و تا دو سال آینده تکمیل می شود.

رسولی نژاد تصریح کرد: ترافیک فرودگاه مهرآباد منجر به شلوغی در پارکینگ خودروها و خیابان های حوالی فرودگاه شده است که به همین منظور قصد داریم برای حج تمتع سال 92 که از دی ماه آغاز می شود، یک ترمینال موقت را در فرودگاه امام خمینی راه اندازی کنیم و پروازهای حج از آنجا انجام می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ساخت ترمینال دو فرودگاه امام خمینی (ره) از سوی سرمایه گذاران خارجی، بیان کرد: داوطلب سرمایه گذاری خارجی برای ساخت فاز2 و 3 این فرودگاه وجود دارد که یک کنسرسیوم مالزی - چینی و یک کنسرسیوم ترکیه ای - آلمانی اعلام آمادگی کرده اند.

وی با بیان اینکه درخواستها در حال بررسی هستند، اظهار داشت: رقم پیشنهادی برای ساخت این ترمینال 2.5 میلیارد دلار برآورد شده است که تا مهرماه وضعیت سرمایه گذار تعیین تکلیف خواهد شد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور از 160 هزار پرواز عبوری در آسمان کشور در سال 90 خبر داد و گفت: میانگین پروازها در طول روز 460 پرواز بوده، ضمن آنکه 302 هزار نشست و برخاست در این مدت فرودگاه های کشور انجام شده است.

رسولی نژاد بابیان اینکه در سال 90، 38 میلیون مسافر داخلی اعزام پذیرش شدند، افزود: در سال گذشته 8.9 میلیون نفر مسافر بین المللی و 432 هزار تن هم از طریق صنعت حمل و نقل هوایی در کشور جابه جا شدند.

وی با اشاره به درآمد 420 میلیارد تومانی فرودگاه‌های کشور در سال گذشته، اظهار داشت: در سال گذشته 408 میلیارد تومان هزینه کردیم که برای اولین بار 12 میلیارد تومان سود خالص داشتیم که البته مطالبات شرکت فرودگاه ها از ایرلاین ها هم در این آمار وجود دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی مطالبات از ایرلاین‌ها را یکی از دغدغه های شرکت فرودگاه ها عنوان کرد و گفت: سال گذشته 145 میلیارد تومان مطالبات معوق ایرلاین ها بود که امسال این رقم به 170 میلیارد تومان رسیده است و براساس اعلام وزیر راه و شهرسازی به آنها باید به سرعت شرکت فرودگاه ها پرداخت شود.

وی بابیان اینکه ایرلاین‌ها پیشنهاد دادند که در طول دو سال تقسیطی این بدهی را پرداخت کنند، بیان کرد: این بدهی ایرلاین‌ها به بیت المال است و باید صرف خدمات رسانی بهتر به مسافران شود.

رسولی نژاد با اشاره به اقدامات عمرانی در فرودگاه‌های کشور، اظهار داشت: سال گذشته در 18 فرودگاه اقدامات عمرانی انجام گرفت و بهسازی در فرودگاه های اصفهان، بیرجند، زنجان، تبریز، کلاله، اهواز، زاهدان، کرمان و بوشهر صد در صد انجام شد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور از اجرای 1200 میلیارد تومان پروژه در فرودگاه ها خبر داد و گفت: استفاده از توان بخش خصوصی در عملیات عمرانی فرودگاه ها هم درسال گذشته پیگیری شد که ساخت CIP فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد با اعتبار 100 میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی انجام گرفت.

وی با اشاره به ساخت هتل فرودگاه امام خمینی (ره) با اعتبار 700 میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی، افزود: ساخت پارکینگ طبقانی در فرودگاه شیراز با سرمایه 170 میلیارد ریال و درفرودگاه مهرآباد با اعتبار 90 میلیارد ریال از دیگر پروژه های بخش خصوصی در فرودگاه ها است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مصوبه دولت برای نیروهای شرکتی، بیان کرد: 3300 نفر از نیروهای شرکتی به استخدام شرکت فرودگاه های کشور درآمدند و از اول خردادماه حقوق و مزایای خود را از این شرکت دریافت کردند.

رسولی نژاد در خصوص توسعه دیگر فرودگاه ها، گفت: امسال برای نخستین بار پرواز حج تمتع از فرودگاه زنجان انجام شد و در سال گذشته هم پروازهای حج تمتع و واجب از فرودگاه بیرجند انجام گرفت.

وی با بیان اینکه در سه ماهه ابتدای امسال 102 هزار و 900 پرواز از آسمان ایران انجام شد، افزود: این رقم نسبت به سال قبل 6.4 درصد افزایش را نشان می دهد، ضمن آنکه پروازهای عبوری هم امسال 5.5 درصد افزایش داشت.

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور تعداد پروازهای داخلی را در سال گذشته 39 هزار و 903 پرواز اعلام کرد و گفت: در سه ماهه ابتدای سال جاری این تعداد به 43 هزار و 54 پرواز رسید و رشد 7.9 درصدی را نشان داد.

وی با اشاره به پروازهای بین المللی، اظهار داشت: در سه ماهه ابتدای امسال تعداد پروازهای بین المللی به 17 هزار و 576 پرواز رسید که رشد 4 درصدی را نسبت به سه ماهه سال گذشته نشان می دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در مجموع در سه ماهه سال 90، 96 هزار و 684 پرواز و در سال 91، 102 هزار و 900 پرواز در کشور انجام شد که رشد 6.4 درصدی داشته است.

رسولی نژاد مطالبات عمده شرکت فرودگاه ها را از سه شرکت هواپیمایی هما، ماهان و آسمان اعلام کرد و گفت: 120 میلیارد تومان از کل بدهی برای این سه شرکت است و مبلغ کمی از تعدادی از ایرلاین های خارجی طلب داریم.

وی با بیان اینکه 2 فضای 8 هزار متری به سالن ترانزیت فرودگاه امام خمینی اضافه می شود، بیان کرد: هواپیمای 65 پرواز در فرودگاه امام پارک می شود اما بصورت رسمی فقط 48 جایگاه برای پارک هواپیما وجود دارد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور در خصوص تعرفه دریافتی از هواپیماها، اظهار داشت: هر هواپیما به نسبت وزن تعرفه می پردازد اما هواپیماهای داخلی از 40 درصد تخفیف در فرودگاه مهرآباد و 80 درصد تخفیف در مناطق محروم برخوردار هستند.