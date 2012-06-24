  1. ورزش
۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۹

نقل و انتقالات لیگ دوازدهم/

مدافع شهرداری اراک به صبای قم پیوست

مدافع شهرداری اراک به صبای قم پیوست

مسعود حق جو مدافع فصل قبل تیم فوتبال شهرداری اراک به عضویت صبای قم در آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم روز گذشته با مسعود حق جو به توافق رسید و قرارداد این بازیکن در هیات فوتبال استان قم ثبت شد. این بازیکن25 ساله در تیم‌های نساجی مازندران و شموشک نوشهر هم سابقه بازی کردن دارد و بعد از جدایی از تیم شهرداری اراک با ثبت قراردادی سه ساله به عضویت صبای قم در آمد.

این نهمین بازیکن جدید جذب شده در تیم فوتبال صبای قم است.  پیش از این بهمن طهماسبی، سعید لطفی، مهرداد طهماسبی، میثم خداشناس، ابوالفضل ابراهیمی، محسن خلیلی و فرشاد قدیری نیز به عضویت صبا در آمده بودند.

البته میلاد جهانی چند روز پیش پس از مذاکره با باشگاه مس کرمان راهی این تیم شد و صبای قم را ترک کرد.

تیم صبا به دنبال جذب یک مهاجم دیگر است و به احتمال زیاد این مهاجم هم از لیگ دسته اول راهی قم خواهد شد.

کد مطلب 1633538

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