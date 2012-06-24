  1. جامعه
۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۸

تعرفه‌های پزشکی با رشد کمتر از 30 درصد نظام سلامت را دچار مشکل خواهد کرد

تعرفه‌های پزشکی با رشد کمتر از 30 درصد نظام سلامت را دچار مشکل خواهد کرد

رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور معتقد است تعرفه‌های پزشکی در سال 91 چنانچه با رشدی کمتری از 30 درصد مواجه شود، نظام سلامت را دچار مشکل خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید پناهی با اشاره به پیشنهاد شورای عالی نظام پزشکی کشور مبنی بر رشد حدود 30 درصدی تعرفه‌های سلامت در سال 91، گفت: وقتی قیمت تمامی اقلام مورد نیاز مردم طی یکسال اخیر تورم زیادی را تجربه کرده و از طرف دیگر تورم در حوزه سلامت با توجه به رشد بالای قیمت حاملهای انرژی، دستمزد پرسنل و اقلام مصرفی به طور بی‌سابقه‌ای رشد داشته است، پیش‌بینی رشد تعرفه‌های حوزه سلامت در حدود 30 درصد، حداقل رشد قابل قبول و قابل تحمل است.

وی خاطرنشان کرد: شورای عالی نظام پزشکی کشور با بررسیهای کارشناسی فراوان میزان رشد تعرفه در بخش‌های مختلف حوزه سلامت را استخراج و به وزارت بهداشت و وزارت رفاه پیشنهاد نموده است.

پناهی تصریح کرد: بی‌توجهی به این پیشنهاد و رشد کمتر از 30 درصد تعرفه‌ها، مشکلات جدی برای حوزه سلامت و افت شاخص‌های بهداشتی که با زحمت و مشقت فراوان بدست آمده را به دنبال خواهد داشت.

وی در خصوص اعتبار 6 هزار میلیاردی حوزه سلامت در سال 91 نیز اظهار کرد: تصور می‌کنم قرار است این اعتبار در صورت تخصیص در طرح پزشک خانواده هزینه شود ضمن اینکه می‌تواند در اجرای ارایه خدمات رایگان یا کم هزینه حوزه سلامت نیز مفید و مؤثر باشد.

کد مطلب 1633542

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