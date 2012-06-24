به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید پناهی با اشاره به پیشنهاد شورای عالی نظام پزشکی کشور مبنی بر رشد حدود 30 درصدی تعرفه‌های سلامت در سال 91، گفت: وقتی قیمت تمامی اقلام مورد نیاز مردم طی یکسال اخیر تورم زیادی را تجربه کرده و از طرف دیگر تورم در حوزه سلامت با توجه به رشد بالای قیمت حاملهای انرژی، دستمزد پرسنل و اقلام مصرفی به طور بی‌سابقه‌ای رشد داشته است، پیش‌بینی رشد تعرفه‌های حوزه سلامت در حدود 30 درصد، حداقل رشد قابل قبول و قابل تحمل است.

وی خاطرنشان کرد: شورای عالی نظام پزشکی کشور با بررسیهای کارشناسی فراوان میزان رشد تعرفه در بخش‌های مختلف حوزه سلامت را استخراج و به وزارت بهداشت و وزارت رفاه پیشنهاد نموده است.

پناهی تصریح کرد: بی‌توجهی به این پیشنهاد و رشد کمتر از 30 درصد تعرفه‌ها، مشکلات جدی برای حوزه سلامت و افت شاخص‌های بهداشتی که با زحمت و مشقت فراوان بدست آمده را به دنبال خواهد داشت.

وی در خصوص اعتبار 6 هزار میلیاردی حوزه سلامت در سال 91 نیز اظهار کرد: تصور می‌کنم قرار است این اعتبار در صورت تخصیص در طرح پزشک خانواده هزینه شود ضمن اینکه می‌تواند در اجرای ارایه خدمات رایگان یا کم هزینه حوزه سلامت نیز مفید و مؤثر باشد.