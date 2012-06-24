به گزارش خبرنگار مهر، یونس عالی پور شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان در سخنانی با اشاره به هفته صنعت و معدن گفت: افتتاح پروژه‌های صنعتی و برپایی نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی در این ایام از جمله کارهایی است که صورت خواهد گرفت.



وی با اشاره به برپایی نمایشگاه قم در مالزی و هفته فرهنگی افزود: این نمایشگاه تبدیل به نمایشگاه جهان اسلام شد و در شرایطی که ما در تحریم هستیم این نمایشگاه به شکل شایسته ای برگزار شد.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم بیان داشت: گروه قرآن و تواشیح در این نمایشگاه برنامه های بسیار خوبی اجرا کردند و توجه به ایران و قم جلب شد.



وی افزود: در این هفته سمینار برند حلال برگزار شد همچنین بیش از 6 جلسه اجرای برنامه فعالان فرهنگی را شاهد بودیم.



عالی پور، ارائه 950 اثر طراحی و خوشنویسی، اهدای هزار بسته فرهنگی و هزار نرم افزار، فروش هزار و 600 عنوان نرم افزار، اجرای 40 برنامه قرآن و تواشیح را از جمله دستاوردهای این سفر دانست و ادامه داد: قرار شده است تا در فستیوال رمضان غذاهای ایرانی ارائه شود.



وی از انجام کارهای مقدماتی برای ساخت کارخانه سیمان وفولاد و دوچرخه و توافق اولیه برای این کار خبرداد و اضافه کرد: بهره برداری و اکشتاف معادن، ساخت بزرگراه، اختصاص سه هزار هکتار برای بهره برداری معادن، ایجاد مرکز درمان ناباروری و تولید انیمیشن و ساخت فیلم از دیگر توافقاتی بود که در این راستا میان ایران و مالزی صورت گرفته است.