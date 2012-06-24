اجرای نمایش "مازرون بهشته" در هفته هنر/ امدادرسانی به حادثه دیدگان جاده ای

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی سعیدی ساروی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساری در حاشیه اجرای نمایش " مازرون بهشته " اظهار داشت: به منظور مانایی و معرفی فرهنگ و هنر مازندران، این نمایش با محوریت آداب و رسوم و فرهنگ اصیل مناطق مختلف مازندران گردآوری شد که توسط گروه نمایشی کله ونگ به سرپرستی بهزاد شاهنده و 30 تن از بازیگران این شهرستان در غالب روایت معرفی می شود.



وی افزود: قرار است این نمایش در هفته هنر استانهای سراسر کشور در تهران به اجرای عموم در آید.

تاکید بر پاسداشت ارزشهای جانبازی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در مراسم روز جانباز این اداره کل گفت: جانبازان با ایمان و اخلاص، سندهای پر اعتبار حقانیت ملت ایران اسلامی هستند.

حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی افزود:همه آنچه امروز به آن دست یافته ایم حاصل خون پاک شهدا و ایثار و فداکاری جانبازانی است که ادامه دهنده راه آن عزیزان هستند.

وی اظهار داشت:ایثارگران و جانبازان هشت سال دفاع مقدس با اقتدا به حضرت ابوالفضل العباس(ع) به دفاع از میهن اسلامی پرداختند و در شهادت، شجاعت و جانبازی با توسل به ائمه اطهار بویژه امام حسین(ع) اجازه دست اندازی دشمن را حتی به یک وجب از خاک میهن اسلامی ندادند.

امدادرسانی به 12 سانحه رانندگی در یک هفته گذشته

در یک هفته گذشته امدادگران جمعیت هلال احمر مازندران به 12 سانحه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان امدادرسانی کردند.

امدادرسانی به شش فقره حادثه جاری شدن سیلاب ، اجرای سه فقره عملیات امداد و نجات ساحلی و یک فقره عملیات امداد ی کوهستان، دو فقره عملیات رها سازی و یک فقره اطفای حریق و توزیع 20 بسته غذایی ازدیگر اقدامات امدادگران هلال احمر استان بوده است.

در یک هفته گذشته بیش از 469 نفر بصورت حضوری از خدمات پایگاههای بین شهری جمعیت هلال احمر استان بهره مند

شدند.

اهدای دو قطعه زمین به جمعیت هلال احمر مازندران

از سوی شورای اسلامی و دهیاری بخش کجور نوشهر، قطعه زمینی به مساحت دو هزار متر مربع جهت احداث پایگاه امدادو نجات کوهستان و استقرار ساختمان اداری جمعیت هلال احمر بخش کجور به هلال احمر استان اهدا شد.

از سوی بخشداری و شهرداری بلده نور، قطعه زمینی به مساحت هزار متر مربع جهت احداث پایگاه امداد و نجات بین شهری به جمعیت هلال احمر استان اهدا شد.