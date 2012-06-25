بهنام احمدپور مبارکه مدیر رادیو جوان درباره تغییرات در جدول پخش این شبکه رادیویی به خبرنگار مهر گفت: برای تابستان چند برنامه جدید طراحی کرده‌ایم که از آن جمله می‌توانم به "کوک" اشاره کنم که در چند نوبت در ساعت‌های 8 تا 8:15، 10:45 تا 11، 15:45 تا 16 و 19:45 تا 20 روی آنتن می‌رود.

وی درباره "کوک" توضیح داد: هر بخش از این برنامه در اختیار یکی از گروه‌های برنامه ساز قرار داده شده. برای مثال از ساعت 8 تا 8:15 چهره‌های معروف به برنامه می‌آیند و با ارائه نظراتشان درباره موسیقی ترانه‌هایی که دوست دارند را به شنوندگان معرفی کنند و این ترانه‌ها با میکس متفاوت پخش می‌شود.

مدیر رادیو جوان ادامه داد: بخش 15:45 تا 16 برنامه با محوریت یک موضوع خاص است و در آن چندین ترانه انتخاب شده و با نوع کار جدیدی که دوستان انجام می‌دهند، برنامه‌ای آماده می‌شود که در تنوع بخشیدن به آثار رادیویی سهیم است. احمدپور با تأکید بر اینکه قالب‌های جدیدی برای برنامه‌هایی با محوریت موسیقی استفاده می‌شود، اظهارکرد: در صددیم تا جای ممکن فضای مفرحی برای علاقمندان شبکه جوان فراهم کنیم و در جدول پخش روزهای پنجشنبه و جمعه نیز تغییرات اساسی اعمال کرده‌ایم.

وی یادآور شد: پنجشنبه‌ها 16 تا 20 برنامه چهار ساعته‌ای با نام "سه ستاره" روی آنتن می‌رود که در آن هربار با سه نفر از هنرمندان و افرادی که به شکلی مورد توجه جوانان هستند، گپ و گفتی صمیمی داریم و در حین برنامه نیز آثار موسیقی و طنز پخش می‌شود.

یک مسابقه و یک برنامه عصرگاهی جدید

مدیر شبکه رادیویی جوان با اشاره به انتقال برنامه "معجون" از عصر جمعه به نیمروز آن در ساعت 9 تا 10:30، افزود: برنامه "توپ" نیز از پنجشنبه به جمعه منتقل شده و دوستان در حال طراحی یک مسابقه رادیویی برای بعد از ظهر جمعه 16 تا 16:45 هستند. همینطور برنامه جدیدی برای عصر جمعه ساعت 17 تا 18:30 ساخته می‌شود که در حال رایزنی برای انتخاب نام مناسب آن هستیم.

احمدپور تصریح کرد: بیشترین تغییرات در این فاز را روی ارتقا کیفیت و برنامه‌ریزی برای غنی کردن برنامه‌های موجود قرار داده‌ایم. برای مثال برنامه‌های "جوونی دربست"، "کافه رادیو" و "جوان ایرانی سلام" بازتعریف می‌شوند و با این تغییرات درصدد افزایش مخاطبان هستیم.

وی با اشاره به تغییراتی در برنامه "کلاس جوونی" ادامه داد: تیرماه یک برنامه جدید را کلید خواهیم زد و برای ماه مبارک رمضان نیز ویژه برنامه‌هایی خواهیم داشت که برنامه ریزی برای آنها را آغاز کرده‌ایم. زمان برخی از برنامه‌هایمان نیز کاهش یافته‌اند که از‌ آن جمله 15 دقیقه از برنامه "جوونی دربست" کاهش یافته و قرار است برنامه‌ای درباره کنکور روی آنتن بفرستیم.