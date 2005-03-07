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۱۷ اسفند ۱۳۸۳، ۷:۵۶

از سوي انتشارات بلك ول:

كتاب " خود كيست؟ " تدوين گالن استراسون منتشر مي شود

كتاب "خود كيست؟" تدوين فيلسوف معروف اخلاق و ذهن تابستان سال آينده از سوي انتشارات بلك ول منتشر مي شود.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين كتاب محور بحث خود را سرشت و كيفيت "خود" قرار داده و قصد دارد مهمترين مسائلي را كه در باب مفهوم مهم "خود" مطرح هستند فراروي ذهن و ديد خوانندگان قرار دهد. 

متفكران برجسته اي چون : باري دينتون، اينگمار پرسون، ماريا اسشيچمن ، باس ون فراسن و پيتر ون اينواگن در اين كتاب  مقالاتي را به چاپ رسانيده اند.

عناوين پاره اي از فصول اين كتاب بدين قرارند : خود و پديدار، شك به خود؛ چرا ما رابطه اي اينهماني با هيچ چيزي نداريم؟ بيان در مورد خود و كنترل بر خود، استعلاي خود و شناخت خود.

استراسون كه استاد فلسفه در دانشگاه ريدينگ و نيويورك است نويسنده كتابهاي مشهوري چون: آزادي و باور و همچنين "ارتباط رمزي " و " واقعيت ذهني " است . كتابهاي او در سالهاي اخير مراجع معتبري در باب مسائل فلسفه ذهن و اخلاق بخصوص مفهوم مهم "خود" بوده اند كه بعد از هيوم به بحث فلسفي جدي اي بدل شده است.

 

کد مطلب 163361

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