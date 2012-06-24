امیرسعید نجفی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت پیشرفت طرح توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبی در بخش فراساحلی، گفت: در حال حاضر شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران به تمامی تعهدات خود در بخش فراساحلی این پروژه مشترک گازی عمل کرده است.

قائم مقام شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران با اعلام اینکه تاکنون 230 کیلومتر لوله گذاری زیر دریایی فاز 15 و 16 پارس جنوبی در خلیج فارس انجام شده است، تصریح کرد: همچنین مراحل طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی 2 پایه سکو در آبهای خلیج فارس به پایان رسیده است.

این مقام مسئول با اشاره به ساخت سکوهای اصلی این دو فاز گازی به شکتهای صف و ایزوایکو، بیان کرد: با تکمیل ساخت این دو سازه، عملیات نصب سکوهای دریایی فاز 15 و 16 پارس جنوبی به شرکت تاسیسات دریایی واگذار شده است.

وی همچنین از انجام مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی سکوهای فاز 15 و 16 پارس جنوبی با گاز ترش خبر داد و افزود: در ححال حاضر یک تیم کارشناسی برای راه اندازی سکوهای گازی این دو فاز تشکل شده است.

نجفی در خصوص جزئیات عملیات لوله گذاری فاز 15 و 16 پارس جنوبی، توضیح داد: هم اکنون مراحل لوله گذاری انجام شده است و آخرین مراحل عملیات زیر ساطحی برای نصب "اسپولها" در حال انجام است.

قائم مقام شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، تاکید کرد: حداکثر تا پایان تیرماه سالجاری عملیات لوله گذاری فاز 15 و 16 پارس جنوبی به طور کامل در خلیج فارس به پایان می رسد.

به گزارش مهر، طرح توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبی یکی از فازهای قدیمی این میدان مشترک گازی است که هدف از طرح توسعه این پروژه تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز، 80 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد، یک میلیون تن اتان و 1.1 میلیون تن گاز مایع در سال است.



در شرایط فعلی از فاز 15 و 16 به عنوان یکی از فازهای پیش رو در توسعه میدان مشترک پارس جنوبی یاد می‌شود به طوریکه پیش بینی می شود تولید زودهنگام گاز در این پروژه تا پیش از زمستان سالجاری آغاز شود این در حالی است که واحدهای یوتیلیتی و مشعل‌های گازی این پالایشگاه راه اندازی شده اند.



در حال حاضر پیشرفت اجرای این فاز گازی در دو بخش دریایی و ساخت پالایشگاه خشکی به 86 درصد رسیده است همچنین هم اکنون مراحل مختف طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سکوهای دریایی 73 درصد، خطوط لوله زیر دریایی 96 درصد، پالایشگاه گاز ساحلی 87 درصد و حفاری چاه‌ها 83 درصد پیشرفت اجرایی دارد.



عملیات اجرایی طرح توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبی از تیر ماه سال 1386 در عسلویه آغاز شده است، ضمن آنکه حجم قرارداد این مگا پروژه گازی تاکنون دوبار با موافقت شرکت ملی نفت افزایش یافته است.