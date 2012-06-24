به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین امروز در نشست تامین مالی بخش تولید در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: صندوق توسعه ملی به عنوان یک صندوق بین نفتی تلاش دارد تا بتواند درآمدهای نفتی کشور را به سمت تولید، رونق تجارت و صنعت در کشور سوق دهد؛ برهمین اساس نظام نامه و اساسنامه صندوق توسعه ملی اصلاح شده است.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی افزود: اصلاح اساسی در نظام نامه صندوق توسعه ملی به شکلی انجام شده تا بانکها بتوانند روش آسان تری را در تامین مالی بخش تولید با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی داشته باشند.

وی تصریح کرد: در سال 91 اولین اقدام برداشتن محدودیتهای پرداخت منابع از صندوق توسعه ملی بود، تا بانکها بدون اینکه ملزم باشند ریال به تولیدکنندگان پرداخت کنند، تسهیلات را بپردازند.

فرزین اظهارداشت: دومین اصلاح انجام شده در نظام نامه صندوق توسعه ملی را حذف حضور شرکتهای ایرانی در مناقصات بین المللی برای دریافت منابع بود که بر این اساس، شرکتهای ایرانی چنانچه در قراردادهای خارج کشور حضور یابند، الزامی به حضور در مناقصات ندارند.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: در ادامه اصلاحات صورت گرفته در صندوق توسعه ملی افزایش مدت زمان تسهیلات مسکن از 8 به 12 سال بود.

وی اعلام کرد: همچنین نرخ سود تسهیلات صادراتی و خدمات فنی و مهندسی یک درصد کاهش یافته است، ضمن اینکه تامین سرمایه بر گردش نیز برای واحدهای تولیدی از جمله اولویتها است که بتوان از منابع صندوق توسعه ملی به عنوان سرمایه در گردش استفاده شود.

فرزین ادامه داد: در سال 91 اولویت سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی با طرحهایی است که به کاهش آثار تحریم کمک می کند، ضمن اینکه طرحهایی که به حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی منجر می شوند نیز در چتر حمایتی صندوق توسعه ملی قرار داد.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: همچنین طرح هایی که می تواند منجر به بهسازی صنایع می شوند در دستور کار برای حمایت قرار دارند؛ ضمن اینکه هم اکنون بزرگترین مشکل صنایع کشور کمبود نقدینگی است، چرا که واحدها زیر ظرفیت تولید می کنند، بنابراین اولویت این است که بتوان این واحدها را در طرحهای تامین مالی سرمایه در گردش مشارکت داد.

وی گفت: زمان دوره تامین مالی صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی از یک به دو سال افزایش یافته است.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد: در قرارداد عاملیت جدیدی که با بانکها منعقد می شود، چنانچه سرمایه گذاری برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی پیدا نشود، قراردادهای عاملیت را ملغی کرده و با سایر بانکها منعقد خواهیم کرد.